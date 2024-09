Steven Bergwijn reageert pal voor ingang Johan Cruijff ArenA voor het eerst op transfer weg van Ajax

Steven Bergwijn heeft maandagavond laat voor het eerst publiekelijk gereageerd op zijn transfer van Ajax naar Ittihad Club. Pal voor de ingang van de Johan Cruijff ArenA stond hij ESPN-verslaggever Cristian Willaertte woord.

De vleugelspeler werd vlak buiten de poorten van het stadion aangesproken voor de journalist. Bergwijn moest voor het interview zelfs zijn auto uitstappen.

Verwachtte hij nog een transfer te maken op Deadline Day? "In de voetballerij kan er van alles gebeuren, je moet scherp zijn. Ik had het een beetje in het midden gelaten."

"Ik heb altijd tegen iedereen gezegd dat ik gelukkig ben bij Ajax en dat ik niet weg hoef", laat Bergwijn weten. "Ik merkte ook dat er een frisse wind waaide met de nieuwe staf."

"Maar soms moet je ook aan jezelf denken en dit was voor mij gewoon een mooie stap. Het is ook een avontuur. Je ziet heel veel goede spelers naar Saudi-Arabië vertrekken, dus het is ook een serieus niveau."

De voormalig Ajax-aanvoerder doet tevens een boekje open over hoe de transfer zich maandag ontpopte. Hij kreeg om 09:00 uur 'een belletje' en meldde zich al snel in het ziekenhuis voor de medische keuring.

"Dan is het naar hier (de Johan Cruijff ArenA, red.) en hopen dat het goedkomt met Ajax. Het is wel even stressen", onthult Bergwijn.