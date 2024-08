Steven Berghuis zit op de bank bij Ajax voor return tegen Vojvodina

De opstelling van Ajax voor de return in de Europa League tegen FK Vojvodina is bekend. Trainer Francesco Farioli heeft voor dezelfde elf namen gekozen die ook in het heenduel aan de aftrap verschenen. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer staat onder de lat en krijgt andermaal de voorkeur boven Diant Ramaj. De verdediging, van rechts naar links, wordt gevormd door Devyne Rensch, Josip Sutalo, Baas en Jorrel Hato. Baas krijgt de voorkeur boven Ahmetcan Kaplan, die wel weer fit is.

Steven Berghuis lijkt nog altijd niet fit genoeg om te beginnen en zit op de bank. In plaats van de aanvallende middenvelder speelt opnieuw Kian Fitz-Jim. Laatstgenoemde vormt het middenveld met Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

Christian Rasmussen krijgt op de rechtsbuitenpositie wederom de voorkeur boven onder meer Mika Godts en de pas weer (wedstrijd)fitte Bertrand Traoré. Carlos Forbs staat linksbuiten, terwijl Chuba Akpom de spits van dienst is. Brian Brobbey zit nog niet bij de selectie.

De TSC Arena in Backa Topola is qua grootte bepaald geen Johan Cruijff ArenA, maar Farioli waakt voor onderschatting. “Ik heb met veel Servische voetballers gewerkt. Als ze praten over de sfeer in de competitie... Ze zijn gek op voetbal. Maar we zijn ook blij dat er vierhonderd Ajax-supporters zijn om ons te ondersteunen.”

In aanloop naar het duel ging het ook om de keuze van Farioli om Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Silvano Vos en Owen Wijndal naar Jong Ajax te sturen. “De laatste weken werd de groep steeds groter", legde Farioli zijn lastige keuze uit. "We proberen alle spelers de beste omstandigheden te bieden, maar op een zeker moment moet je een beslissing nemen."

Als Ajax erin slaagt de volgende ronde van de Europa League te halen, wacht een ontmoeting met Panathinaikos of Botev Plovdiv. De Grieken versloegen de Bulgaren in het heenduel met 2-1. Mocht Ajax zich blameren, dan wacht in de voorronde van de Conference League een tweeluik met NK Maribor of Universitatea Craiova. Maribor won de heenwedstrijd met 2-0.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Rasmussen, Akpom, Forbs.