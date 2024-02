Steven Berghuis valt op met interview na nederlaag Ajax: ‘Stiekem...’

Steven Berghuis vindt de beslissing van VAR Ingmar Oostrom om Ajax geen doelpunt toe te kennen terecht, zo laat hij na afloop van het verloren duel met sc Heerenveen (3-2) weten voor de camera van ESPN. De aanvaller van de Amsterdammers doet opvallend ingetogen zijn verhaal na een teleurstellend verlopen wedstrijd, concludeert analyticus Kees Kwakman.

De Amsterdammers claimden in de allerlaatste minuut, diep in blessuretijd, een eigen doelpunt van Sven van Beek. Na lang beraad besloot VAR Ingmar Oostrom dat de bal niet volledig over de lijn was geweest.

Berghuis geeft na afloop van de camera aan de beslissing van de arbitrage te begrijpen. “Er is geen doellijntechnologie en als het bewijs ontbreekt, dan kan de scheidsrechter hem niet goedkeuren. Het is ongelooflijk moeilijk om te zien.”

“Als je de bal zo ziet en je hebt geen doellijntechnologie, dan kan ik me voorstellen dat ze niet honderd procent zeker weten of de bal de lijn is gepasseerd. Dit moeten we gewoon accepteren, hoe moeilijk het ook is.”

“Dit gebeurde echt op het laatste moment”, vervolgt Berghuis. “We hadden hier met een punt weg kunnen gaan, maar helaas is dit ook voetbal. Ik weet overigens niet of we een punt hadden verdiend.”

“Bij vlagen verdienden we wel meer te krijgen, maar we hebben ook zowel aanvallend als verdedigend zwakke momenten gehad”, aldus de gelegenheidsaanvoerder. “Met de vrije trappen van Sosa en Hlynsson in de eerste helft hadden we toch momenten dat we terug in de wedstrijd konden komen, maar we moeten ook credits geven aan Heerenveen.”

Na afloop concludeert Kwakman dat Berghuis opvallend ingetogen reageert. “Ik heb het idee dat hij zich stiekem inhoudt. Stiekem weet hij wel waar het mis ging, maar misschien houdt hij zich nu rustig omdat hij aanvoerder is.”

