Julian Rijkhoff maakt eerste in de voorbereiding voor Ajax tegen Al Wasl, dat allerminst overtuigt

Ajax heeft zijn vierde oefenwedstrijd in winst weten om te zetten. Op de velden van TEC in Tiel rekende de ploeg van Francesco Farioli af met Al Wasl, de kampioen van de Verenigde Arabische Emiraten: 2-1. Julian Rijkhoff tekende voor zijn eerste treffer van de voorbereiding. De andere goal kwam op naam van Branco van den Boomen.

Farioli stuurde een jonge ploeg het veld in, die werd aangevoerd door Steven Berghuis. De middenvelder annex flankspeler droeg de aanvoerdersband en kreeg de taak om de boel bij de hand te nemen.

In de openingsfase was het vooral aftasten geblazen voor beide ploegen. Ajax had veelvuldig de bal en zocht naar de opening, maar vond deze niet. Borna Sosa zag een schot van een meter of twintig over het doel gaan.

Even daarna was Van den Boomen wel trefzeker. Na een aanval over de rechterkant stond de middenvelder klaar om de bal ineens tegendraads in te schieten: 1-0. De assist kwam op naam van Christian Rasmussen.

????????????! ?????

Ajax opent via Branco van den Boomen de score tegen Al-Wasl ??



?? Ajax - Al-Wasl

? Nu live

?? Ziggo Sport

? via Ziggo Sport Free voor heel Nederland te zien! ??#ZiggoSport #AJAALW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 18, 2024

Na een half uur spelen werd de score verdubbeld door Rijkhoff. De spits, die het tot dusver moeilijk heeft in de voorbereiding, werd gevonden door de weggestoken Anton Gaaei. Bij de tweede paal zorgde hij voor de 2-0.

In de tweede helft sprankelde Ajax allerminst. Farioli besloot Kristian Hlynsson en Silvano Vos in te brengen voor Berghuis en Mika Godts, waarna de aanvoerdersband om de arm ging bij Van den Boomen.

????????! En dat is 2-0 Ajax! ??

Julian Rijkhoff tikt de uitstekende voorzet van Anton Gaaei binnen ???#ZiggoSport #AJAALW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 18, 2024

De maker van de 1-0 kreeg de kans om Ajax kort na rust op een marge van drie te zetten, maar de indraaiende voorzet van Rasmussen kon niet worden verzilverd. Ook een kopbal van Hlynsson op aangeven van Gaaei trof geen doel.

Ajax zou in het restant van het duel meerdere kansen krijgen om de score uit te bouwen, onder meer via Rijkhoff, maar slaagde daar niet in. De aanvalsleider stuitte van dichtbij op de keeper na een aanval over meerdere schijven.

Aan de overkant liep Ajax tot overmaat van ramp zelfs nog tegen een tegentreffer aan in de slotfase. Sivert Mannsverk lanceerde onhandig en onbedoeld de spits van Al Wasl, die koelbloedig afrondde in de korte hoek: 2-1.

????????! ?? Foutje van Mannsverk en Al-Wasl maakt het in de slotfase nog spannend: 2-1.. ??#ZiggoSport #AJAALW — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 18, 2024

