Steven Berghuis keert als bankzitter terug in de wedstrijdselectie van Ajax

Zondag, 28 mei 2023 om 13:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:36

De opstelling van Ajax voor de mogelijk beslissende uitwedstrijd bij FC Twente is bekend. John Heitinga, de trainer van de Amsterdammers, is tevreden na de thuiszege van vorige week op FC Utrecht (3-1) en voert voor de tweede week op rij geen veranderingen door. Steven Berghuis is wel terug in de selectie van de 36-voudig landskampioen, maar begint op de bank. De wedstrijd begint om 14.30 uur en is te zien op ESPN 4.

Berghuis zal vanaf de reservebank toezien hoe Mohammed Kudus de rechtsbuiten van dienst is en er op de 10-positie een plekje is voor Dusan Tadic. Steven Bergwijn en Brian Brobbey completeren de voorhoede, terwijl Kenneth Taylor en de naar alle waarschijnlijkheid afzwaaiende Edson Álvarez het middenveld bemannen. Achterin is er opnieuw een basisplaats voor Jorrel Hato, die samen met Jurriën Timber in het centrum staat. Devyne Rensch en Owen Wijndal zijn de backs, terwijl Gerónimo Rulli keept. Bij FC Twente keert Robin Pröpper terug in de basis en dat gaat ten koste van Mees Hilgers.

Voor Twente is de spanning in de reguliere competitie verdwenen. De Tukkers eindigen het seizoen als vijfde en gaan in de play-offs strijden om een Conference League-ticket. Toch staat er de nodige prestige op het spel voor de ploeg van Jans. Twente is dit seizoen thuis nog ongeslagen in de Eredivisie, een prestatie waar alleen landskampioen Feyenoord aan kan tippen. Twente verloor dit seizoen wel eenmaal in de eigen Grolsch Veste. In het kader van de TOTO KNVB Beker was uitgerekend Ajax begin februari met 0-1 te sterk. Voor Wout Brama wacht zijn laatste reguliere Eredivisie-wedstrijd ooit. De middenvelder, die tegen Ajax zijn 400ste wedstrijd voor de club kan spelen, is op het tweede plan geraakt en begint op de bank.

Voor Ajax is het zondag erop of eronder. De hoofdstedelingen moeten winnen en tegelijkertijd hopen dat PSV verliest bij AZ om plek twee te heroveren. Tegelijkertijd kan een zege van de Alkmaarders betekenen dat Ajax naar plek vier zakt, maar dat is alleen het geval bij een nederlaag van Ajax in Enschede. Heitinga kreeg deze week uitstekend nieuws uit de ziekenboeg, daar Steven Berghuis is hersteld van zijn blessure en dus is meegereisd naar Overijssel. Francisco Conceição, Kian Fitz-Jim en Ahmetcan Kaplan liggen voorlopig nog uit de roulatie. De eerdere onderlinge ontmoeting dit seizoen in de Johan Cruijff ArenA eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ajax was het gelukkigst met dat resultaat na de vroege rode kaart voor Devyne Rensch.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Brenet, Pröpper, Pleguezuelo, Smal; Zerrouki, Sadílek, Vlap; Cerny, Ugalde, Misidjan.

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor, Tadic; Kudus, Brobbey, Bergwijn.