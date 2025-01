Steun voor ‘ontevreden’ Wout Weghorst: ‘Als je concurrent op één goal staat…’

Aan tafel bij Voetbalpraat bij ESPN snapt men de frustratie van Wout Weghorst. De 32-jarige spits van Ajax moet het veelal doen met een reserverol onder trainer Francesco Farioli, terwijl zijn concurrent Brian Brobbey het net nauwelijks weet te vinden.

Leon ten Voorde, journalist bij Tubantia, gooit de spitsendiscussie bij Ajax nog maar eens op tafel. “Ik vind het killing hoe hij ( Farioli, red.) met de spitsen omgaat. Je kan van Brobbey vinden wat je wil, maar hij is toch wel de nummer 1 spits van Nederland. Je ziet wel een enorme onzekerheid in zijn spel.”

Kenneth Perez vraagt zich af of die onzekerheid te maken heeft met de hoge verwachtingen die men heeft van Brobbey. “Je ziet wel twijfel en frustratie, en dat komt ergens vandaan”, aldus Ten Voorde. “Het helpt hem allemaal niet…”

Willem Vissers, columnist bij de Volkskrant, stipt aan dat ook Weghorst die frustratie heeft, omdat hij ook van mening is dat hij elke wedstrijd zou moeten spelen. “Ik heb meer begrip voor Weghorst dan voor Brobbey”, haakt Perez in. “Als jouw concurrent op één doelpunt staat, en jij hebt er zelf al zes of zo…”

“Weghorst zal echt super ontevreden zijn. Zijn concurrent, die nooit scoort, wordt wel iedere wedstrijd opgesteld. Hij mag er steeds wel in na zestig minuten spelen, maar dat lijkt mij wel echt een frustratiepunt”, aldus de Deense analist, die overigens wel verwacht dat Weghorst in het bekerduel met AZ in de basis zal starten.

“Hij (Farioli, red.) ziet het heel anders dan wij”, vervolgt Perez. “Hij wil dat ze als team die punten pakken en het maakt hem niet uit welke spelers de wedstrijd beginnen en wie er eindigen.”