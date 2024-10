Steun voor Noa Lang na gebaartjes tijdens AZ-PSV: 'Die fans mogen van alles roepen'

Valentijn Driessen ergert zich niet aan het juichen van Noa Lang na zijn doelpunt tegen AZ van zaterdag. De vleugelaanvaller van PSV leek met zijn hand te gebaren dat de supporters in het AFAS Stadion stil moesten zijn. Het gebaar zorgde tijdens en na het door PSV met 1-2 gewonnen duel voor wat ophef.

''Het is Noa Lang en ja kan overal wel wat van vinden. Ik vind er ook wel wat van, het maakt mij niet uit dat hij dat doet'', snapt Driessen, die analyseert in een video-item van De Telegraaf, de ophef rondom de PSV-aanvaller niet zo goed.

''Die supporters mogen van alles en nog wat roepen. En hij doet alleen een gebaar met zijn hand. Als het daarbij blijft, ja. Dat hoort er gewoon bij'', zo oordeelt de Eredivisie-watcher.

En die mensen kunnen zich ook gewoon normaal gedragen'', zo krijgt de aanhang van AZ terloops mee. ''En dan valt iedereen over Lang heen en denk ik: Ja, waarom?''

''Die jongen is dolblij dat hij gescoord heeft. Wat Peter Bosz terecht zei: hij zat goed in de wedstrijd. Eindelijk een beetje de oude Noa Lang.'' Het was overigens de eerste goal in de Eredivisie van Lang sinds 30 september 2023.

''En dan krijgt hij ook weer een beetje de maniertjes. Toen hij gewisseld werd (tegen Almere City FC, red.) trapte hij alles omver. Dat vond ik minder. Maar als hij dit doet... Ja, kom op'', vindt Driessen de manier van juichen van Lang een storm in een glas water.

Lang werd tegen AZ in de rust gewisseld door trainer Peter Bosz. PSV leidde op dat moment met 0-2 dankzij goals van Lang en Luuk de Jong. Het tiental van AZ deed in de slotminuut nog wat terug, maar een nederlaag kon niet meer worden afgewend.