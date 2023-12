Sterkhouder AZ krijgt ongeluk in de gym en ontbreekt in week van de waarheid

AZ moet het de komende tijd stellen zonder Mathew Ryan. Volgens AZAlerts, een doorgaans betrouwbare watcher van de Alkmaarse club, heeft de doelman (31) een ongeluk gehad in de sportschool. Daarbij heeft hij een blessure opgelopen aan zijn hoofd. Ryan ontbreekt zo in ieder geval tegen Legia Warschau en PSV, twee duels van wezenlijk belang voor de Alkmaarders.

Hoewel de precieze ernst van de blessure nog niet duidelijk is, moet de Australiër in ieder geval komende week verstek laten gaan. Ook zijn deelname aan de Asia Cup, die in januari aanvangt, is onzeker.

De ervaren sluitpost miste vooralsnog geen minuut deze jaargang. Hobie Verhulst lijkt zijn aangewezen vervanger.

Verhulst was voor Ryans komst nog eerste doelman in Alkmaar. Vanwege zijn vele blunders besloot AZ echter de knip te trekken en Ryan naar Nederland te halen.

Hoewel ook hij niet feilloos is, oogt het sindsdien een stuk zekerder onder de Alkmaarse lat. Verhulst keepte daarna dan ook geen minuut meer in AZ 1.

Wel deed de Amsterdammer dit seizoen al wedstrijdritme op in het beloftenteam. Verhulst stond eind november nog onder de lat toen Jong AZ de leeftijdsgenoten van PSV met 1-2 opzijzette.

In totaal staat Verhulst op 35 duels in de hoofdmacht van AZ. Daarin behield de dertigjarige goalie tienmaal een clean sheet.

Cruciale duels

De inzet is hoog bij de komende duels voor AZ. Alleen winst op Legia Warschau is genoeg om te overwinteren in de Conference League. Bij een zege op PSV zou de ploeg van Pascal Jansen op negen punten van de koppositie komen. Bovendien zouden de Eindhovenaren dan voor het eerst dit seizoen puntenverlies lijden in de competitie.

