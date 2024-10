Sterk PSV vergeet zichzelf te belonen in Champions League tegen Sporting Portugal

PSV heeft zichzelf dinsdagavond in de Champions League niet weten te belonen voor een uitstekende wedstrijd. Thuis tegen Sporting Portugal waren de Eindhovenaren de betere partij, maar kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Jerdy Schouten opende de score, Daniel Bragança zorgde voor de gelijkmaker.

De basiself van PSV was op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het Eredivisie-duel met Willem II afgelopen weekend. Luuk de Jong en Johan Bakayoko keerden terug in de basis, wat ten koste ging van Ricardo Pepi en Ivan Perisic. Op het middenveld was Ismael Saibari de vervanger van Joey Veerman, die zeker een maand aan de kant staat met een liesblessure. Noa Lang en Rick Karsdorp, die nog niet geheel fit waren, startten opnieuw op de bank.

De druk stond er flink op bij PSV. Na de kansloze 3-1 nederlaag tegen Juventus twee weken geleden, was het zaak om thuis tegen Sporting - op papier een makkelijkere tegenstander - de eerste punten van het nieuwe Champions League-seizoen te pakken.

PSV begon fel en al na vier minuten kopte De Jong, die zijn 300ste duel voor de Eindhovenaren speelde, rakelings naast. Dat deed hij overigens wel in buitenspelpositie. Na een kwartier was het wél raak.

Een minuut nadat Guus Til zijn schot nog gekeerd had zien worden door doelman Franco Israel, onderschepte Schouten de bal halverwege de helft van Sporting. De middenvelder besloot het van ongeveer twintig meter maar eens te proberen en plaatste de bal uitstekend in de verre hoek: 1-0.

Daarna ging de storm van de Eindhovenaren wat meer liggen, waardoor ook Sporting langzaam wat beter in de wedstrijd kwam. Dat leverde behalve een mogelijkheid voor Viktor Gyökeres, die de bal in kansrijke positie niet goed raakte, weinig op voor de rust.

PSV begon ook de tweede helft prima. Het kreeg kansen via Saibari, Til en De Jong (die de bal schitterend meenam), maar allemaal misten ze het doel. Aan de andere kant van het veld wist De Jong ternauwernood een schot van Sporting te blokken.

Twintig minuten voor tijd leken de Portugezen de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker te krijgen. Na balverlies van Lang kon Eduardo Quaresma alleen op Walter Benítez af, maar de Portugese invaller gleed plotseling uit. Zo kwam PSV heel goed weg.

Richting het einde van de wedstrijd hing de 2-0 steeds meer in de lucht, Til kopte echter recht op Israel af, een scrimmage leverde ook niks op en Bakayoko schoot naast na een fout van Eduardo Quaresma.

Zo liet PSV na om de wedstrijd te beslissen, en zeven minuten voor tijd kreeg de regerend landskampioen het deksel op de neus. Maximiliano Araújo zette voor vanaf links, en Bragança tikte binnen: 1-1. De Eindhovenaren gingen vervolgens nog op jacht naar de 2-1, maar die viel niet meer.