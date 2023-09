Steijn stoort zich aan nalatig Ajax-duo: ‘Kan ze niet steeds bij me roepen’

Zondag, 17 september 2023 om 20:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:18

Maurice Steijn baalt van de gebrekkige mandekking in het duel met FC Twente (3-1 verlies). Met name Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic lieten volgens de Ajax-trainer vaak na hun man op te pakken. Steijn riep het duo daarom al na vijf minuten bij zich. "Als er geen leiding is, dan wordt het lastig", zo zegt hij op de persconferentie na afloop.

Michel Vlap was zondag continu de vrije man bij Twente. Steijn was daarop berekend, maar zag zijn opdrachten niet uitgevoerd worden. "Daarom was het ook de bedoeling om met twee zessen te spelen, Sivert en Benjamin en dan Berghuis op 10", legt Steijn uit. "Maar goed, als je geen man oppakt en er geen coaching en leiding is, waar moet je dan beginnen?"

Het was exact het punt waar Mannsverk en Tahirovic op werden aangesproken. Steijn zag er alleen niets mee gedaan worden. "Ik kan ze moeilijk om de dertig seconden naar me toe roepen. Je gaat ervan uit dat het goed gaat als je het laat zien in de beelden en als je het traint. Dat is ook de reden dat ze naast elkaar moesten spelen. Wij verwachtten Vlap aan de binnenkant. Dit Twente heeft geen geheimen, zeker niet voor mij. Dan moet je gewoon vanuit de man spelen, maar als je geen man oppakt en er geen leiding is wordt het lastig", aldus de oefenmeester.

De Ajax-trainer neemt zijn spelers hun fouten desondanks niet kwalijk. "Ik snap – dat heb ik ook in de rust gezegd en na afloop – dat het nog moeizaam is. We hebben veel nieuwe spelers, we hebben een nieuw elftal, dan kan ik leven met dat er dingen fout gaan. Maar ik heb vooral moeite met dat we ons af laten troeven in de duels, dat we niet scherp zijn en alle tweede ballen voor Twente waren. Daar schaam ik me wel voor."

Positie Akpom

Chuba Akpom begon zondag op de voor hem unieke positie van rechtsbuiten. Ajax heeft geen pure

rechtervleugelspits, waardoor Steijn nog puzzelt, zo geeft hij toe. De trainer had gehoopt dat het experiment beter uit zou pakken. "Wij hebben er van de week twee keer op getraind en toen was het níét ongelukkig. Ik ben nog een beetje aan het zoeken aan die rechterkant, dat weten we. Ik wil Berghuis graag op 10 hebben om het voetbal in de ploeg krijgen. Ik denk ook dat je dat vandaag gezien hebt: zodra hij zich met het elftal ging bemoeien gingen we voetballen. Maar we zijn aan het zoeken en we hadden gehoopt dat dat beter zou lukken met Akpom."