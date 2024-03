Steijn haalt hard uit naar Maduro en psychologe: ‘Dat wijf van Almere...’

Maurice Steijn heeft maandagavond bij Rondo op Ziggo Sport uitgehaald naar Hedwiges Maduro en Annemieke Zijerveld, de clubpsychologe van Almere City FC, die Steijn in oktober beschuldigde van ‘heel zwak leiderschap’. “Dat wijf van Almere...”, zegt Steijn maandagavond onder meer.

In het praatprogramma op Ziggo wordt de situatie rondom het veelbesproken interview van Zijerveld op Radio 1 besproken. “Het lijkt er heel erg op dat zij ingefluisterd is door één van jouw assistenten”, zegt presentator Wytse van der Goot. “Dat is een heel slecht verhaal geweest, natuurlijk”, reageert Steijn.

“Dat kan je bijna één op één nagaan dat dat zo is gebeurd. Zij beticht je dan vanaf een foto... Ik weet zeker dat je elke week foto’s kan maken van trainers die zo zitten (met hun hand voor hun gezicht, red.) of die denken: Jezus, wat gebeurt er… Die maken ze van iedereen. Het voelde heel slecht dat dat met informatie vanuit mijn staf kwam.”

Marco van Basten lijkt de kwestie destijds niet meegekregen te hebben en vraagt vervolgens aan Steijn wat er precies gebeurd is. “Nou, dat wijf van Almere...”, reageert de clubloze trainer. “Die vrouw”, corrigeert Van Basten. Steijn: “Ja, ja, nou ja.” “Dat is beter, denk ik”, zegt Van der Goot. Steijn: “Nou ja, oké, vooruit.” Van der Goot legt vervolgens uit wat de psychologe precies had gezegd op de radio. “Dan zal ik het maar zeggen: Hedwiges Maduro kwam net bij Almere City vandaan en heeft een directe lijn met haar.”

“Ze zei ook dat ze veel contact met hem had. Vervolgens had ze het over het zwakke leiderschap dat ze zag en dat jullie eigenlijk geen idee hadden wat er moest gebeuren, wat vrij makkelijk te herleiden moet zijn naar jouw assistent (Maduro, red.). Als er één iemand is die je moet vertrouwen in de voetballerij, is het je assistent. Klopt het wat ik schets?”

“Zeker”, reageert Steijn. “Kijk, je bent met zijn vijven in de trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je dan het gevoel hebt dat van die vijf er één een andere weg bewandelt...” Van der Goot: “Hij zegt overigens wel dat het anders is gegaan zoals het zojuist is geschetst. Geloof je dat?” Steijn hoeft niet lang na te denken over zijn antwoord. “Nee, omdat het volgens mij heel duidelijk is.”

“Dat (met de psychologe, red.) was niet het enige dingetje wat er zich heeft afgespeeld in die periode”, onthult de Hagenees. “Dat is binnen mijn staf gebleven. Mijn stafleden weten dat en Maduro ook. Dat hebben we zoals wij nu zitten destijds ook recht in zijn gezicht gezegd. Dat zat in die één of twee weken voordat we uit elkaar zijn gegaan.”

“Toen zijn er harde noten gekraakt en dan is iets wel onherstelbaar beschadigd in zo’n trainerskamer. Niet alleen bij mij, hè. Want er zaten nog meer mensen in die staf die dat ook zo voelden. Dit verhaal is overigens ook bij de spelersgroep héél slecht gevallen. Die hadden ook zoiets van: wat gebeurt hier nou? Waarom ik hem er niet uit heb gegooid? Dat was uiteindelijk wel de bedoeling. Als we na FC Utrecht-uit besloten hadden om door te gaan, was dat zonder Maduro geweest.”

Reactie van Maduro

Maduro reageerde in oktober al op de geluiden dat hij Zijerveld ingefluisterd zou hebben. De assistent-trainer stuurde een appje naar Wilfred Genee, die het vervolgens voorlas. “Het is inderdaadom over andere ploegen te praten, dus als je er zo naar kijkt ben ik het niet met haar uitspraken eens. Zeker niet als je zelf allebei werkzaam bent bij een club in de Eredivisie.”