Stefan de Vrij ergert zich aan vraag verslaggever NOS: ‘Wat wil je?’

Stefan de Vrij is woensdagavond erg teleurgesteld voor de camera van de NOS verschenen. Lang zag het ernaar uit dat Nederland en Engeland gingen verlengen in Dortmund, maar in de slotminuut vond Ollie Watkins een klein gaatje om De Vrij en Bart Verbruggen te passeren: 1-2.

Bij een 1-1 tussenstand draaide Watkins weg bij De Vrij en liet hij Verbruggen kansloos met een laag schot in de verre hoek. Vrijwel direct erna klonk het eindsignaal, waardoor Nederland werd uitgeschakeld op het EK.

“De spits valt de ruimte achter Virgil aan en ik volg hem”, zo blikt De Vrij terug op het tegendoelpunt. “Ik moet hem zijn rechter geven, dat is in principe de moeilijkste hoek. Hij schampt nog een beetje mijn been en gaat er tussendoor.”

“Ik denk dat het de enige manier was waarop hij erin kon. Hij kon niet strakker in het hoekje. En ja, dan sta je hier”, zegt De Vrij teleurgesteld. Vervolgens krijgt hij een vraag van een verslaggever van de NOS waar de verdediger van Oranje niet van gediend is.

“Neem je het jezelf kwalijk, in zekere zin? Je speelt een dijk van een wedstrijd en dan lukt het op het laatste moment niet om ervoor te komen”, stelt de journalist. De Vrij ergert zich zichtbaar. “Wat wil je nou dat ik zeg?” Uiteindelijk gaat hij niet in op de vraag.

Bart Verbruggen

Ook doelman Bart Verbruggen werd gevraagd het doelpunt te omschrijven. De sluitpost geeft alle credits aan Watkins, die uit een vrijwel onmogelijke hoek toch doel trof.

“Stefan zit goed in zijn rug. Hij doet alles goed. Hij duwt hem naar de buitenkant en probeert goed zijn benen te sluiten. Er is nog een piepklein gaatje waar de bal precies doorheen valt. In de verre hoek. Ik heb er weinig woorden voor”, aldus Verbruggen.

