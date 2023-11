Stadionspeaker Cambuur heeft opmerkelijke boodschap: ‘Op de parkeerplaats...’

Zondag, 19 november 2023 om 19:03 • Bart DHanis • Laatste update: 19:20

De stadionspeaker van het Cambuur Stadion had tijdens het duel tussen SC Cambuur en Roda JC wel een hele opmerkelijke boodschap aan de aanwezige supporters. In de tweede helft van de wedstrijd riep de speaker om dat iemand het dak van zijn auto open had laten staan.

“Er staat op de parkeerplaats een auto met het dak open. Het gaat straks regenen”, klonk er vanuit de speakers in het stadion. De commentator van dienst schonk ook nog even aandacht aan het voorval.

“Iemand in het stadion wordt even gewaarschuwd dat hij zijn auto heeft geparkeerd met het dak open terwijl er een regenbui aan zit te komen. Dat is niet handig.” Of de eigenaar van de auto het stadion heeft verlaten om het dak dicht te doen, is niet bekend.

Cambuur kwam zondagmiddag al vroeg op voorsprong. Roda kreeg de bal niet weg na een hoekschop, waarna de bal met enig fortuin bij Milan Smit belandde. De jonge spits, die er al negen maakte dit seizoen, toonde zich koelbloedig en klopte doelman Koen Bucker: 1-0.

Bucker mocht van geluk spreken dat het een minuut later nog geen 2-0 stond. Weer was Smit weg, maar ditmaal mikte hij na een diepe bal vanaf links net over het doel van de Zaanse goalie. Daarna werd Roda wakker. Na een klein kwartier spelen kregen de Limburgers een strafschop toegekend. Deze werd door Walid Ould-Chikh gepromoveerd tot doelpunt: 1-1.

De ploeg van Bas Sibum nam na de gelijkmaker de regie over. Ditmaal werden de Leeuwarders voor het blok gezet: ze kwamen goed weg bij pogingen van Rodney Kongolo (vrije trap) en (schot in de handen van Yanick van Osch).

Ook na rust bleef Roda de betere. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie vergat zichzelf echter te belonen. Zo verliezen de Koempels twee dure punten in de strijd om het kampioenschap. Cambuur blijft door het punt in de race om de tweede periodetitel.