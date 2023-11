Cambuur heeft het lastig tegen Roda maar verlengt ongeslagen reeks naar zes

Zondag, 19 november 2023 om 16:23 • Tom Rofekamp

SC Cambuur en Roda JC Kerkrade hebben zondag de punten gedeeld. Hoewel de Limburgers de betere partij waren, kwamen ze niet verder dan een 1-1 gelijkspel op bezoek in Leeuwarden. Roda ziet koploper Willem II zo twee punten uitlopen dit weekend. Cambuur verlengt de ongeslagen reeks naar zes.

Cambuur begeeft zich in een heuse opmars sinds de rentree van Henk de Jong. De Leeuwarders waren voor zondag al vijf duels op rij ongeslagen, en klommen onder leiding van de Drachtster op van de elfde naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Roda kent op zijn beurt een lastigere periode. De Kerkradenaren wonnen slechts één keer in de laatste vijf competitieduels, waardoor ze de koppositie moesten afstaan aan Willem II.

Penalty of geen penalty???#camrod — ESPN NL (@ESPNnl) November 19, 2023

Passende in beide trends kwam Cambuur al vroeg op voorsprong. Roda kreeg de bal niet weg na een hoekschop, waarna de bal met enig fortuin bij Milan Smit belandde. De jonge spits, die er al negen maakte dit seizoen, toonde zich koelbloedig en klopte doelman Koen Bucker: 1-0.

Bucker mocht van geluk spreken dat het een minuut later nog geen 2-0 stond. Weer was Smit weg, maar ditmaal mikte hij na een diepe bal vanaf links net over het doel van de Zaanse goalie. Daarna werd Roda wakker.

De ploeg van Bas Sibum scheen zich bewust van de situatie en greep de regie terug. Ditmaal werden de Leeuwarders voor het blok gezet: ze kwamen goed weg bij pogingen van Rodney Kongolo (vrije trap) en Walid Ould-Chikh (schot in de handen van Yanick van Osch).

Ook na rust bleef Roda de betere. De nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie vergat zichzelf echter te belonen. Zo verliezen de Koempels twee dure punten in de strijd om het kampioenschap. Cambuur blijft door het punt in de race om de tweede periodetitel.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Willem II 15 10 2 3 12 32 2 Roda JC Kerkrade 15 8 5 2 17 29 3 FC Emmen 14 7 5 2 7 26 4 ADO Den Haag 14 7 5 2 7 26 5 De Graafschap 14 8 2 4 1 26 6 SC Cambuur 15 7 3 5 8 24 7 VVV-Venlo 15 6 5 4 0 23 8 FC Dordrecht 14 5 7 2 9 22 9 Helmond Sport 14 6 3 5 5 21 10 Jong AZ 14 6 3 5 4 21 11 FC Eindhoven 14 5 6 3 2 21 12 NAC Breda 14 5 4 5 -1 19 13 Jong PSV 13 5 1 7 -8 16 14 FC Groningen 14 4 4 6 2 16 15 MVV Maastricht 14 4 4 6 -3 16 16 Jong FC Utrecht 13 3 4 6 -10 13 17 Telstar 15 4 1 10 -9 13 18 Jong Ajax 14 2 4 8 -12 10 19 FC Den Bosch 15 3 1 11 -15 10 20 TOP Oss 14 2 1 11 -16 7