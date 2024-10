Spelers van ‘geschokt’ Feyenoord en PSV gevraagd om naaktfoto’s

PSV heeft eigen jeugdspelers moeten waarschuwen voor een Instagram-account, zo meldt het Eindhovens Dagblad donderdagavond. Jonge spelers zijn recentelijk benaderd om naaktfoto’s te sturen. Ook bij Feyenoord zou dit probleem hebben plaatsgevonden.

Een account met duizenden volgers benaderde minderjarige jeugdspelers van Feyenoord en PSV aanvankelijk om hun voetbalkwaliteiten te promoten, maar als snel werd er gevraagd naar naaktfoto’s. Om die reden heeft PSV onlangs de politie, NOC*NSF en de KNVB moeten inlichten.

Het betrokken account is inmiddels uit de lucht en de politie is nog op zoek naar de dader. PSV bevestigt dat meerdere spelers zijn benaderd. Rik Elfrink heeft kort met een woordvoerder van de regerend landskampioen gesproken. Volgens de journalist is PSV geschokt.

“Een aantal kinderen heeft tegen hun ouders gezegd wat er is gebeurd. Dat is uiteindelijk de sleutel geweest dat dit bekend is geworden. We hebben onmiddellijk actie ondernomen en de politie dus ingelicht. Daarnaast is een waarschuwing uitgedaan naar alle ouders van jeugdspelers", aldus PSV.