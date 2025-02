Nog meer heugelijk nieuws voor Brian Brobbey na uitverkiezing voorselectie Nederlands Elftal

Brian Brobbey is door ESPN uitgeroepen tot Speler van de Maand. De spits van Ajax was in de maand februari maar liefst drie keer trefzeker en mocht daarom de trofee mee naar huis nemen.

Brobbey wist in februari dus drie treffers achter zijn naam te zetten. De spits van Ajax vond het doel tegen Feyenoord (2-1), Heracles Almelo (4-0) en Go Ahead Eagles (2-0). Tegen Feyenoord en Go Ahead tekende hij zelfs voor de openingstreffer in dat duel.

Het was dankzij de scoringsdrift van de 23-jarige Amsterdammer niet alleen een goede maand voor Brobbey zelf, maar ook voor zijn club. Ajax won alle vier de wedstrijden in de Eredivisie en gaat mede daardoor aan kop in de competitie.

De drie treffers van Brobbey in februari waren zijn tweede, derde en vierde van het seizoen. Daarvoor maakte hij zijn laatste doelpunt in november, toen Ajax met 2-0 won van PEC Zwolle.

Brobbey werd door ESPN al twee keer eerder uitverkozen tot Speler van de Maand. De international van het Nederlands elftal mocht de prijs ook in ontvangst nemen in december van 2023 en januari van 2024.

ESPN heeft voor de uitverkiezing van Brobbey niet alleen zijn doelpuntentotaal erbij gepakt. De sportzender schrijft dat ook zijn Man of the Match-verkiezingen (2), schotconversiepercentage (43%) en zijn overtredingen mee in de ‘final third (3)’ hebben meegespeeld.

De prijs voor Talent van de Maand werd in februari gewonnen door Jakob Breum, de Deense middenvelder maakte twee treffers voor Kowet en creëerde zeven kansen afgelopen maand.