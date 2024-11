Speler stond tijdens Manchester City - Tottenham Hotspur uur lang met gebroken enkel op veld

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Tottenham Hotspur-goalie Guglielmo Vicario, die ondanks een pijnlijke blessure doorspeelde tegen Manchester City in de Premier League.

De Italiaan meldt zich maandagavond op Instagram met een foto vanuit een ziekenhuisbed. "Soms brengt voetbal je hoogtepunten, en soms daagt het je uit op manieren die je niet verwacht", begint hij cryptisch.

"Ik speelde zestig minuten in het Etihad Stadium met een gebroken enkel en gaf absoluut alles wat ik overhad voor het team. Helaas was er geen andere manier om dit te doen. Ik moest geopereerd worden."

Vicario zal enkele weken aan de kant staan na de ingreep aan zijn enkel. "De operatie is goed verlopen en vanaf morgen ga ik er hard aan werken om sterker en fitter voor jullie terug te komen."

Het duel tussen Manchester City en Tottenham eindigde zaterdag in een geflatteerde 0-4 zege voor the Spurs. James Maddison was met een dubbelslag de grote man aan de kant van Tottenham, dat verder Pedro Porro en Brennan Johnson zag scoren.