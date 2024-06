Speler schreeuwt op EK racistische leus in megafoon en krijgt fikse schorsing

De UEFA heeft een schorsing van twee wedstrijden opgelegd aan Mirlind Daku. De Albanese spits van Rubin Kazin schreeuwde na de EK-wedstrijd tegen Kroatië (2-2) racistische leuzen in een megafoon en moet op de blaren zitten.

Op de Balkan ontstond de nodige ophef na de beladen actie van Daku. Servië dreigde zelfs om het Europees kampioenschap te verlaten indien de UEFA niet zou ingrijpen.

Daku zat de hele openingswedstrijd van Albanië tegen Italië (2-1 verlies op de bank) en viel tegen Kroatië (2-2) in de slotfase in. Na afloop greep de 26-jarige spits een megafoon om de Albanese supporters in het Volksparkstadion in Hamburg toe te spreken.

Vanaf de tribunes zouden supporters van zowel Albanië als Kroatië hebben gezongen dat de Serviërs 'vermoord' moeten worden. Daku zou in de microfoon iets als 'f*ck Serviërs' en 'f*ck Macedoniërs' hebben geroepen.

Door de schorsing mist Daku in elk geval de afsluitende groepswedstrijd van Albanië op het EK, tegen Spanje. De Albanezen hebben een overwinning nodig om verder te komen op het kampioenschap.

