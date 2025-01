De kans bestaat dat Harvey Elliot deze winter nog vertrekt bij Liverpool. De 21-jarige middenvelder wil graag vaker spelen en realiseert zich dat dat onder Arne Slot waarschijnlijk niet gaat gebeuren. Hoewel hij Liverpool nog altijd beschouwt als ‘zijn club’, heeft Elliot ook al gesprekken gevoerd met Slot en de clubleiding over een eventueel vertrek.

Liverpool won zaterdag op de valreep met 0-2 van Brentford. Invaller Darwin Nuñez was de gevierde man met twee late treffers, die the Reds de bevrijdende zege opleverde. Elliot moest het doen met een invalbeurt van tien minuten, waarin hij wel goed was voor een assist bij het tweede doelpunt van Nuñez.

Elliot brak in het begin van dit seizoen zijn voet en miste daardoor een hoop wedstrijden. Sinds zijn terugkeer moet hij het doen met korte invalbeurten, maar daar heeft de talentvolle middenvelder inmiddels wel genoeg van.

Na de wedstrijd tegen Brentford werd Elliot gevraagd naar zijn toekomstplannen. “We hebben inderdaad gesprekken gevoerd over mijn toekomst, maar dat geldt niet alleen voor mij”, is Elliot openhartig over zijn huidige situatie bij de club.

“Er zijn nog meer jongens in de ploeg die minder spelen dan ze hadden gehoopt en die doen waarschijnlijk hetzelfde als ik. Ik blijf gewoon hard werken om het team zoveel mogelijk te helpen en wacht op mijn kans als deze zich voordoet. Ik verwacht ook niet dat ik terugkom van een blessure en dan meteen alles te spelen.”

Op het middenveld van Liverpool heeft Slot dus voorlopig geen plaats voor Elliot, daar hij veelal de voorkeur geeft aan Dominik Szoboszlai of Curtis Jones. Elliot heeft dan ook veel respect voor zijn concurrenten en weet waar hij zich kan verbeteren. “Het constant in beweging zijn is iets wat ik nog beter zal moeten doen. Anderen zijn daar zó goed in”, erkent hij.

Waar de toekomst van Elliot ligt is dus onduidelijk. De middenvelder lijkt bereid te vechten voor zijn plek in het elftal van Slot, maar als er een kans voorbij komt om te vertrekken, is hij zeker bereid te luisteren. Op Anfield heeft Elliot nog een contract tot medio 2027.