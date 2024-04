Speler in de Eredivisie wordt bedreigd; letterlijke inhoud dreigbrief onthuld

FC Volendam heeft een anonieme dreigbrief ontvangen die gericht is aan Safouane Karim, zo maakt De Telegraaf dinsdag bekend. De negentienjarige aanvaller van de Volendammers beledigde vrijdagavond onder meer Kenzo Goudmijn in het duel met Excelsior, waarvoor hij later zijn excuses aanbood.

Dinsdag ontving de club een anonieme brief. Volgens de krant reageerde Volendam vol verbijstering. In de tekst wordt Karim racistisch bejegend en bedreigd: er staat in dat de speler wordt opgezocht.

“Hé kutmarokkaan! Rot op in Nederland met al je landgenoten”, zo valt er te lezen in de brief. “Dus maak maar dat je wegkomt kutmarokkaan, want jij voetbalt niet meer, hoor.”

FC Volendam heeft Karim aangeraden aangifte te doen van het dreigement. De club laat in een reactie aan De Telegraaf weten met de situatie in zijn maag te zitten.

“Vandaag heeft FC Volendam een brief ontvangen met daarin een bedreiging aan het adres van Safouane Karim. De inhoud van de brief gaat alle perken te buiten en daarover spreekt de club zijn afschuw uit”, vertelt een woordvoerder van de club.

“Bij dergelijke voorvallen gaat het interne veiligheidsprotocol van kracht, waarbij het hoofd Veiligheid van de gemeente Edam-Volendam en de politie worden aangelijnd. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de brief en geeft adviezen aan de speler en de club over de veiligheidsmaatregelen die al dan niet genomen dienen te worden.”

“Alle partijen nemen deze zaak uiterst serieus en is er alles aan gelegen om de onderste steen van deze dieptrieste actie boven water te krijgen”, zo klinkt de reactie vanuit FC Volendam.

