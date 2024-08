Spectaculaire opening van Eredivisie-seizoen met 3 goals én rode kaart in half uur

FC Groningen is weergaloos begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Groningen lijkt al na een half uur afgerekend te hebben met het eveneens gepromoveerde NAC Breda. De tussenstand is 3-0 en NAC staat al sinds de zesde minuut in ondertal.

Voor NAC had het seizoen niet veel slechter kunnen beginnen. Al in de zesde minuut moesten de Bredanaren met tien man verder, toen Enes Mahmutovic de doorgebroken Jörg Schreuders vasthield. De debutant van NAC kon direct met rood inrukken. De penalty die volgde werd in de kruising geschoten door Leandro Bacuna: 1-0.

NAC-coach Carl Hoefkens probeerde de organisatie te herstellen met een snelle wissel, maar het hield een snelle tweede treffer van Groningen niet tegen. Luciano Valente verstuurde in de 25ste minuut een perfecte steekbal op Rui Mendes, die beheerst afwerkte: 2-0.

Groningen bleef gaan en maakte er in de 31ste minuut al 3-0 van. De bal werd na een kort genomen hoekschop voor het doel geslingerd door Schreuders en feilloos binnengekopt door Marco Rente. Het publiek in de Euroborg kon het niet laten om voorzichtig 'tien, tien, tien' te gaan schallen.