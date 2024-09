Sparta heeft zaterdagavond op het eigen Kasteel met 1-1 gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard. De Kasteelheren komen in punten (tien) gelijk met stadgenoot Feyenoord, maar vanwege het mindere doelsaldo staat Sparta voorlopig een plaatsje lager dan de grote buurman.

Het was voor Sparta uit de eerste kans direct raak: Teo Quintero knikte raak in de derde minuut. Sparta zakte na de vroege 1-0 al snel in, waardoor Fortuna beter in de wedstrijd kon komen. Een en ander leidde tot de 1-1 in de 31ste minuut.

De van Feyenoord gehuurde Ezequiel Bullaude kopte raak uit een afgemeten voorzet vanaf rechts van Ivo Pinto. Sparta probeerde nog voor rust om de voorsprong te herstellen, maar slaagde niet in die missie. Een gelijke stand dus halverwege en het vooruitzicht op een boeiend gevecht om de winst in de tweede helft.

Sparta was iets dominanter in de beginfase na rust en kreeg in de persoon van Arno Verschueren een grote mogelijkheid. De inzet van de Belgische middenvelder verdween echter langs het doel van Fortuna-doelman Mattijs Branderhorst. Sparta bleef drukken en had pech dat schoten van Quintero en Mohamed Nassoh naas vlogen.

De thuisclub bleef het initiatief houden, al tikte de tijd ondertussen ook weg in het nadeel van de Rotterdammers. Metinho moest het in de slotfase doen voor de moegestreden Joshua Kitolano. Fortuna kwam weer wat meer aan aanvallen toe en Sparta had geluk dat Bullaude van dichtbij niet goed kon uithalen, nadat wijfelend verdedigen hem in kansrijke positie had gebracht.

Shunsuke Mito mocht in het laatste kwartier opdraven en zijn eerste poging op doel vloog net langs het doel van Branderhorst. Het duel op Het Kasteel kon nog steeds alle kanten op en de aanhang van Sparta ging nog maar eens achter de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk staan.

Sparta bleef vechten voor de drie punten en de mee opgekomen Mike Eerdhuijzen kopte uit een corner nog naast, al leek daar wel nog een Fortuna-speler aan te zitten. De Limburgers lieten zich niet meer verrassen in de slotminuten en nemen een verdienstelijk punt mee terug naar Sittard.