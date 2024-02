Sparta legt buurman Excelsior na heerlijke comeback tóch over de knie

Sparta Rotterdam heeft zaterdag de drie punten in eigen huis gehouden. In een heerlijke stadsderby, waarin ze met 0-2 achterkwamen tegen Excelsior, trokken de Kasteelheren uiteindelijk met 4-2 aan het langste eind. Sparta stijgt door de overwinning met drie stekjes naar plek zeven. Excelsior blijft vijftiende en moet nog altijd vrezen voor degradatie.

Beide ploegen maakten er vanaf het begin een spektakel van op Het Kasteel. Zowel Sparta als Excelsior zocht nadrukkelijk de goal, wat wel tot een vroege openingstreffer móést leiden. In minuut elf was het dan zover: de bezoekers kregen een corner, getrapt door Julian Baas. Kik Pierie kwam inlopen en volleerde in één keer achter de kansloze Nick Olij: 0-1.

Een welkome treffer voor Excelsior in de strijd om lijfsbehoud. Met de 0-2 even later leken de Kralingers al helemaal op rozen te zitten. Een kwartier was er gespeeld, toen Couhaib Driouech kinderlijk eenvoudig langs Django Warmerdam snelde. De rechtsbuiten van Excelsior gaf te scherp voor Troy Parrott, maar niet voor Lance Duijvesteijn, die met links binnengleed.

Na een weergaloze actie van Koki Saito komt @SpartaRotterdam op 2-2! ?????#spaexc — ESPN NL (@ESPNnl) February 17, 2024

Gesterkt door de eigen fans toonde Sparta echter veerkracht. Dat leidde halverwege het eerste bedrijf tot de aansluitingstreffer. Maker was Arno Verschueren: de middenvelder jaagde kiezelhard in de kruising na klaarleggen van Tobias Lauritsen. Zes minuten later was de comeback compleet.

Excelsior kreeg de bal niet weg na een hoekschop, waarna Koki Saito het leer oppikte. De Japanner frommelde zich schitterend het strafschopgebied binnen en leverde af bij Bart Vriends, die de bal via een verdediger én Lauritsen binnen zag vallen: 2-2. Vier treffers, aanvallend spel: het beloofde wat voor de tweede helft. Die was echter een stuk fletser dan de eerste.

Het duurde lang voordat het publiek weer een kans kon noteren. Maar toen dat het kon, ontplofte Het Kasteel volledig. Lauritsen kreeg zijn hoofd nét tegen een hoekschop van links, en bracht Sparta op voorsprong. Daardoor was Excelsior genoodzaakt om alles-of-niets te spelen in de slotfase.

Bij de allerlaatste corner kwam zelfs doelman Stijn van Gassel mee naar voren om de gelijkmaker te forceren. Dat lukte niet, en leidde zelfs tot de 4-2. Met een leeg doel counterde Sparta zich naar de overkant, waar Charles-Andreas Brym stond om het karwei te klaren.



