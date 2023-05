Perez zet vraagtekens achter transfergerucht PSV: ‘Vind ik een hele grote gok’

Zaterdag, 6 mei 2023 om 19:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:09

Kenneth Perez zou het aantrekken van Tobias Lauritsen door PSV een grote gok vinden. Technisch directeur Earnest Stewart onthulde voorafgaand aan de gewonnen bekerfinale tegen Ajax (1-1, 2-3 na strafschoppen) al dat de 25-jarige spits van Sparta Rotterdam wordt gevolgd door PSV. Lauritsen maakte in de zomer van 2022 voor 450.000 euro een transfer naar Het Kasteel.

Lauritsen beschikt bij Sparta nog over een contract tot medio 2025, waardoor PSV een transfersom op tafel moet leggen om de spits eventueel in te lijven. “Dat is een hele grote gok”, zegt Perez in De Eretribune op ESPN. “Wanneer je hem gratis kan oppikken, loop je minder risico. Zoals Feyenoord het nu doet met Thomas van de Belt (die naar verluidt voor 850.000 euro overkomt van PEC Zwolle, red.), is het een oké gokje. Als dat wat wordt, zoals vorig seizoen met Mats Wieffer, heb je een hele goede speler voor de selectie. Als hij zich ontwikkelt, zoals de meeste spelers van Feyenoord, heb je er een goede aan.”

Perez snapt het niet indien PSV een flinke transfersom op tafel wil leggen voor Lauritsen. “Als jij miljoenen gaat neerleggen voor een speler van Sparta om bij PSV eerste spits te zijn, dat vind ik een grote gok. Met Luuk de Jong hebben ze al een soortgelijke speler in de selectie.” Het is niet bekend hoeveel Sparta voor zijn aanvalsleider vraagt. Een transfersom van ‘bijvoorbeeld vier miljoen euro’, vindt Perez te gortig. Lauritsen was dit seizoen tot nog toe goed voor elf competitietreffers.

Technisch directeur Earnest Stewart bevestigde een kleine week geleden dat de Noorse spits wordt gevolgd door PSV. “Er zijn een hoop namen die de revue passeren bij PSV. Dat zal in de komende maanden niet anders zijn. Lauritsen is een goede speler”, aldus Stewart. Ook Van Nistelrooij ziet specifieke kwaliteiten bij de spits. “Hij is uniek in het winnen van duels, vooral met ballen van achteruit, waarin hij veel duels wint. Daardoor krijg je veel tweede ballen die het middenveld in komen. Of ballen die hij doorkopt met lopers met Van Crooij en Saito die daaromheen bewegen”, zo werd de trainer geciteerd door Voetbal International.