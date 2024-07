Spanje dankzij late treffer Oyarzabal Europees kampioen ten koste van Engeland

Spanje heeft zich zondagavond voor de vierde keer in de geschiedenis tot Europees kampioen gekroond. La Roja won in het Olympiastadion in Berlijn met 2-1 van Engeland. Na een teleurstellende en weinig enerverende eerste helft brak Nico Williams vlak na rust de ban. Engeland nam meer risico's, maakte gelijk via Cole Palmer, maar liep vlak voor tijd tegen de allesbeslissende treffer van Mikel Oyarzabal aan. Engeland wacht zodoende nog altijd op zijn eerste prijs sinds 1966.

Aan de kant van Spanje verdedigde Unai Simón het doel. In de verdediging keerden Dani Carvajal en Robin Le Normand terug van een schorsing. Aymeric Laporte en Marc Cucurella completeerden de verdediging. Rodri en Fabián Ruiz vormden het blok op het middenveld achter Dani Olmo. De voorhoede bestond uit spits Álvaro Morata en vleugelspelers Lamine Yamal en Williams.

Bij Engeland was Jordan Pickford de doelman van dienst. Voor hem stonden drie centrumverdedigers met Kyle Walker, John Stones en Marc Guéhi. Bukayo Saka, Declan Rice, Kobbie Mainoo en Luke Shaw vormden de middelste linie achter aanvallers Phil Foden, Jude Bellingham en Harry Kane.

De wedstrijd begon zoals vooraf verwacht. Spanje was de ploeg met het meeste balbezit en zocht de aanval vooral over de linkerkant. Williams toonde zich dreigend, maar stuitte op de sterke Engelse defensie. Zijn passes werden gekeerd door Stones en Guéhi. Engeland kwam nadien iets beter in het duel. Zo kwam een scherpe voorzet van Walker niet aan bij een ploeggenoot en leverde de Engelse omsingeling rond de Spaanse zestien niet meer op dan een geblokt schot.

Het duel zat lange tijd op slot. Beide ploegen slaagden er niet in om achter de defensie van de tegenstander te geraken. Eén van de meest opmerkelijke momenten uit het eerste half uur was de gele kaart voor Kane, die te hard doorging en de enkel van Ruiz raakte. Olmo kreeg even later ook geel, nadat hij Rice raakte met zijn voet. Eén doorbraak zat er simpelweg niet in. Engeland stond verdedigend sterk, Spanje nam geen onnodige risico’s.

Vlak voor rust werd Engeland toch nog plots gevaarlijk. Carvajal liet de kaas van het brood eten door Real Madrid-teamgenoot Bellingham, die afspeelde op Kane. De spits zag zijn poging ternauwernood gekeerd worden door Rodri, die daarbij zijn knie leek te overstekken en daardoor in de rust gewisseld zou worden voor Martin Zubimendi. In diezelfde aanval verdiende Engeland een vrije trap. De bal belandde bij de tweede paal bij Foden, die zijn schot uit een moeilijke hoek gekeerd zag worden door Simón.

Amper twee minuten na rust sloeg Spanje keihard toe. Carvajal gaf slim mee aan Yamal, die op zijn beurt Williams vond. De aanvaller van Athletic Club bleef kalm en rondde af in de verre hoek: 1-0. Williams kreeg enkele minuten later ook bijna een assist achter zijn naam. De linksbuiten speelde in op Olmo, die de bal uit de draai niet goed raakte en naast schoot. Spanje rook bloed en kreeg via Morata de kans op 2-0, maar de spits schoot te zacht en voorlangs. Een poging van Williams vlak daarna zoefde een meter naast.

Southgate moest ingrijpen en haalde vrij verrassend Kane naar de kant voor Ollie Watkins. Vlak na de entree van de Aston Villa-spits kreeg Bellingham een vrije schietkans vanaf een meter of achttien van het doel. Tot zijn eigen teleurstelling vloog zijn inzet een meter naast het doel van Simón. Als vanzelfsprekend kwam er meer ruimte voor Spanje en daar profiteerde het bijna van. Yamal kreeg de bal na een flitsende aanval op rechts, kapte naar zijn linker en zag Pickford Engeland op de been houden met een uiterste redding.

Southgate besloot meer risico te nemen door Palmer te brengen voor Mainoo. Dat was een gouden greep, want de Chelsea-aanvaller wist vlak na zijn entree de gelijkmaker te produceren. Een Spaanse aanval leverde niets op, waarna Engeland weg was aan de rechterkant. Saka bracht de bal bij Bellingham, die teruglegde. Palmer maakte daar optimaal gebruik van door vanaf een meter of achttien binnen te schuiven: 1-1.

Tien minuten voor tijd hield Pickford Engeland andermaal op de been. Na een flitsende aanval met Olmo en Williams in de hoofdrol belandde de bal aan de rechterkant bij Yamal, wiens getelefoneerde inzet richting de verre hoek gekeerd werd door Pickford. Vijf minuten voor tijd was het alsnog raak voor Spanje. Cucurella gaf scherp voor en Oyarzabal, die net geen buitenspel stond, tikte van dichtbij binnen: 2-1.

In de negentigste minuut kwam Engeland meermaals dicht bij de gelijkmaker. De eerste kopbal werd gekeerd door Simón, de tweede door Olmo op de doellijn en de derde vloog ternauwernood over. Spanje wist ook de vier minuten aan blessuretijd te overleven en kroont zich zodoende na twaalf jaar weer tot Europees kampioen.

