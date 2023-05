Spalletti staat mogelijk voor vertrek bij Napoli na actie van De Laurentiis

Zaterdag, 20 mei 2023 om 14:10 • Noel Korteweg

De kans is groot dat Luciano Spalletti gaat vertrekken bij Napoli, zo meldt La Gazzetta dello Sport zaterdag. De 64-jarige oefenmeester won dit seizoen de landstitel met de club uit Napels, maar zou nu overhoop liggen met voorzitter Aurelio De Laurentiis. Dat heeft alles te maken met een automatische contractverlenging van Spalletti.

La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat De Laurentiis een eenjarige optie lichtte in het contract van Spalletti en hem dat mededeelde via een e-mail, terwijl laatstgenoemde had gehoopt op nieuwe onderhandelingen om een mogelijke salarisverhoging te bespreken. De Italiaanse oefenmeester had op meer waardering gehoopt van de voorzitter nadat hij Napoli naar de eerste landstitel sinds 1990 leidde.

Spalletti ligt nu tot medio 2024 vast in Napels, maar kan volgens verschillende Italiaanse media niet zomaar tussentijds vertrekken. De trainer moet naar verluidt een afkoopsom van acht miljoen euro betalen als hij zijn contract niet uitdient. De Laurentiis sprak zich vrijdagavond nog uit over Spalletti. “Hij is een kampioen en kampioenen moeten de ruimte hebben om volledig tot hun recht te komen. Het zou uiteraard beter zijn als hij in Napels blijft, maar we moeten niemand vasthouden.”

“Het is belangrijk om dankbaar te zijn voor wat Spalletti ons heeft gegeven”, aldus de voorzitter. “Als hij zou willen vertrekken, dan zullen we elkaar de hand schudden.” In Italië wordt al druk gespeculeerd over de opvolger van de Italiaan bij Napoli. La Gazzetta dello Sport noemt Rafael Benítez (clubloos) als gedroomde opvolger, terwijl ook Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion), Antonio Conte (clubloos), Vincenzo Italiano (Fiorentina) en Gian Piero Gasperini (Atalanta) opties zouden zijn.