Spaanse media trekken na 45 minuten kraakheldere conclusie over Frenkie de Jong bij FC Barcelona

FC Barcelona kan niet meer zonder Frenkie de Jong. Dat concluderen de Spaanse kranten nadat de Nederlandse middenvelder donderdag slechts 45 minuten in actie kwam tegen Osasuna (3-0 winst).

De Jong speelde afgelopen zondagavond nog 105 minuten voor het Nederlands elftal tegen Spanje en verscheen tegen Osasuna direct weer, als aanvoerder, in de basis. Volgens het Spaanse journaille is De Jong helemaal terug.

Barça wist het veelbesproken inhaalduel met Osasuna donderdagavond gemakkelijk te winnen. De Catalaanse doelpuntenproductie werd verzorgd door Ferran Torres, Dani Olmo en Robert Lewandowski.

Omdat het elftal van trainer Hansi Flick bij rust al een 2-0 voorsprong had opgebouwd, bleef De Jong achter in de kleedkamer. Pablo Torre kwam als zijn vervanger binnen de lijnen.

Hoewel Pedri werd uitgeroepen tot Man of the Match, zijn de kranten lyrisch over het ‘verfijnde’ spel van De Jong. Van SPORT krijgt hij een 9. “De Nederlander begon roestig aan het seizoen, overspoeld door de zorgen over zijn enkelblessure, maar gaat de cruciale laatste fase in als een onvervangbare speler.”

Het eveneens Catalaanse Mundo Deportivo sluit zich aan bij de lofzang. “Opnieuw een geweldig optreden. Hij betrok zichzelf bij de opbouw door uit te zakken en creëerde de 1-0 door te combineren met Ferran Torres en Balde vrij te spelen. De Jong wordt steeds beter.”

AS, dat is gevestigd in Madrid, schrijft dat De Jong ‘specifieke kwaliteiten’ bezit. MARCA noemt de 57-voudig international van Oranje een sleutelspeler en denkt dat hij belangrijk gaat zijn in de titelrace.

De wissel van De Jong had overigens niets te maken met zijn fitheid of een blessure. Zondagmiddag komt Barcelona weer in actie, om 16.15 uur thuis tegen Girona.