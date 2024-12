Spaanse media pakken Frenkie de Jong keihard aan en geven hem allemaal hetzelfde cijfer na Real Betis - FC Barcelona

De Spaanse media is keihard voor Frenkie de Jong bij het duel tussen Real Betis en FC Barcelona. De Nederlandse middenvelder veroorzaakte kort na zijn invalbeurt een strafschop, waardoor de thuisploeg via Giovani Lo Celso op gelijke hoogte kwam. Ondanks een doelpunt van Ferran Torres werden de punten na afloop gedeeld tussen de beide teams.

De scheidsrechter had de overtreding van De Jong op Vitor Roque niet als dusdanig bestempeld, maar op advies van de videoscheidsrechter ging de bal alsnog op de stip. De in Arkel geboren controleur zag lijdzaam toe hoe Lo Celso het cadeautje gretig uitpakte.

MARCA beoordeelt De Jong met het allerlaagste cijfer van alle FC Barcelona-spelers: een 4. "In de 58e minuut kwam hij in het veld en in de 60e minuut beging hij een overtreding op Vitor Roque", zo motiveert de sportkrant die overweging.

Ook Diario Sport schrijft het laagste cijfer toe aan De Jong, tevens een 4. "De Jong blijft laten zien dat hij van een van de meest veelbelovende voetballers van Europa is uitgegroeid tot een invaller voor dit Barcelona", concludeert de Catalaanse krant.

"Bovendien heeft hij pech. Hij maakte een overtreding en kreeg een strafschop tegen, waarschijnlijk onbewust, maar Betis kreeg zo hoop op een resultaat." El Pais zag de beslissingen van Hansi Flick, die voor het eerst in zijn trainerscarrière met rood van het veld werd gestuurd, verkeerd uitpakken.

"De wissels van Flick hielpen ook niet bepaald mee om de ploeg te stabiliseren, want De Jong beging een strafschop zodra hij het veld betrad", aldus het landelijke blad. Mundo Deportivo is evenmin te spreken over het optreden van de 27-jarige spelverdeler.

"De Jong heeft slechts twee minuten nodig om een penalty te veroorzaken", kopt het blad bij een van de artikelen omtrent de wedstrijd. "Ook na de penalty optreden was zijn bijdrage in lijn met zijn vorige optredens."

De sportkrant gaat verder. "Tegen Mallorca viel hij in op het middenveld, ver weg van de man-tegen-man-gevechten. Dat was ook het idee van Flick toen hij hem tegen Betis met 0-1 binnenbracht, maar hij moest verdedigend een handje helpen en zijn kwetsbaarheid werd opnieuw blootgelegd."

"Een schim van wie hij is", is het harde oordeel van Diario AS. Volgens het medium bleek de invalbeurt van De Jong 'fataal'. "Hij veroorzaakte de penalty op Vitor Roque en leek niet op zichzelf bij de rest van zijn acties."