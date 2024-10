Spaanse club heeft lolbroek aan en laat eigen fans denken dat het Sergio Ramos aantrekt

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Deportivo La Coruña, dat de eigen fans in het ootje neemt.

De LaLiga 2-ploeg trok dinsdag de lolbroek aan. Op X liet Deportivo weten dat het iemand gecontracteerd had en om de supporters te laten raden, gaf het een viertal hints weg over wie de nieuweling was.

Onder meer door weg te geven dat het om iemand ging die twee Spaanse ploegen heeft vertegenwoordigd en dat het een 'Europees kampioen' betrof wiens voornaam eindigde op een o, leek Deportivo te hinten op het aantrekken van Sergio Ramos.

Een kwartier later hielp de promovendus - Deportivo was vorig seizoen nog actief op het derde niveau van Spanje - zijn eigen fans weer uit de droom. Niet de bikkelharde en sinds deze zomer transfervrije ex-verdediger van Real Madrid had getekend, maar eSporter Jacobo Chousa werd gepresenteerd.