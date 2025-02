Son Heung-min gidst Tottenham Hotspur naar vierklapper op Portman Road

Tottenham Hotspur heeft de 1-0 zege van vorige week op Manchester United een uitstekend vervolg gegeven. De ploeg van manager Ange Postecoglou won dankzij treffers van Brennan Johnson (2), Djed Spence en Dejan Kulusevski met liefst 1-4 van Ipswich Town. De Noord-Londenaren stijgen naar plek twaalf, terwijl Ipswich op plek achttien op een virtuele degradatieplaats staat.

Bij Spurs ontbreekt de niet fitte Micky van de Ven nog altijd, evenals collega-verdedigers Cristian Romero en Radu Dragusin. Het hart van de defensie bestond derhalve uit Archie Gray en Kevin Danso. Voorin was Mathys Tel de spits van dienst. Johnson, Kulusevski en Son Heung-min ondersteunden de huurling van Bayern München.

Tottenham Hotspur begon allesbehalve scherp op Portman Road, waar Liam Delap al binnen een minuut een vrije schietkans kreeg. Guglielmo Vicario redde zijn inzet knap, waarna de rebound voor de voeten van Jaden Philogene viel. Ook zijn schot werd vlak voor de doellijn gekeerd door de alerte Vicario.

Nog geen vijf minuten later kwamen the Tractor Boys opnieuw zeer dicht bij de openingstreffer, toen een perfecte vrije trap van Kalvin Phillips op het hoofd van Delap terechtkwam. De spits stuurde zijn kopbal naar de verre hoek, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de paal.

Uiteindelijk zouden de bezoekers veel effectiever blijken. Een diepe bal kwam op links terecht bij Son, die zich in de zestien met een schaar van zijn directe tegenstander ontdeed. De Zuid-Koreaan gaf scherp voor, en Johnson tikte eenvoudig binnen: 0-1.

Het werd nog mooier voor Spurs. Rodrigo Bentancur spotte andermaal ruimte aan de linkerkant en stuurde Son de diepte in. De aanvoerder trok ditmaal naar binnen en vond opnieuw Johnson, die met zijn linkerbeen beheerst afrondde: 0-2.

Son was blij vlagen ongrijpbaar en had ook zelf kunnen scoren, ware het niet dat doelman Alex Palmer een uitstekende reflex in huis had. Aan de overkant maakte Ipswich het duel weer spannend via Omari Hutchinson, die in vogelvrije positie op randje zestien knap afrondde: 1-2.

Na rust leek Ipswich zelfs op gelijke hoogte te komen, ware het niet dat de treffer van Luke Woolfenden werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase liepen de Londenaren uit naar een ruime zege. Eerst maakte Spence er 1-3 van, door via een verdediger raak te schieten. Kulusevski produceerde de 1-4. De Zweed sneed naar binnen en schoot via de paal raak.