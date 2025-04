Solanke schiet Tottenham Hotspur naar zege op Eintracht Frankfurt en halve finale

Tottenham Hotspur is er donderdag in geslaagd de laatste vier van de Europa League te bereiken. De manschappen van Ange Postecoglou versloegen Eintracht Frankfurt met 0-1 dankzij een benutte strafschop van Dominic Solanke. Na het 1-1 gelijkspel was dat nipt voldoende om zich te plaatsen voor de halve finale.

Eintracht loste al snel een waarschuwingsschot in de persoon van Mario Götze. De ex-PSV'er gaf Spurs-goalie Guglielmo Vicario de gelegenheid een mooie duik te maken. De Italiaanse goalie bleef even later liggen nadat hij geraakt werd door teamgenoot Micky van de Ven. De Nederlander gebruikte zijn uitschuifbeen om een zeker lijkende treffer van Hugo Ekitiké te voorkomen.

Tegenvaller voor Frankfurt was het vroege uitvallen van Götze. De wereldkampioen van 2014 kampte met hamstringklachten. De eerste kans voor Tottenham was eigenlijk helemaal geen kans. Bayern-huurling Mathys Tel loste van flinke afstand een puike knal richting de bovenhoek, waar Eintracht-goalie Kauã Santos net op tijd bij zat.

De Braziliaanse doelman kwam vlak voor rust hard in botsing met James Maddison. Santos was de hoofdschuldige en Spurs schreeuwde om een strafschop, maar daar arbiter Davide Massa in eerste instantie niet in mee. Na een VAR-check veranderde hij van gedachten en zag hij de toegekende strafschop worden binnengewerkt door Solanke: 0-1.

Maddison kon niet verder na zijn botsing met Santos en werd vervangen door Dejan Kulusevski. Na rust bleven de kansen vrij schaars, al scheelde het telkens heel weinig of de bal sloeg tegen de touwen.

Zo loste Farès Chaïbi een schitterend schot, dat lange tijd op weg leek naar de bovenhoek. De creatieveling gaf echter nét te veel effect mee aan zijn poging, die een centimeter of vijf naast de paal verdween. Tottenham had het tweeluik min of meer kunnen beslissen via Cristian Romero, die zijn kopbal naast zag vliegen.

Frankfurt moest minimaal eenmaal scoren om in leven te blijven. De supporters werden bijna gek toen een tergend langzame kopbal van Rasmus Kristensen op weg leek naar de verre hoek, maar het mocht niet zo zijn: naast.

Kristensen speelde een ongelukkige hoofdrol, want ook de volgende reuzenkans voor de Deen belandde naast het doel van Vicario. Het zat er niet in voor Eintracht, terwijl Tottenham zijn voorlopig slechte seizoen nog altijd uitstekend kan eindigen.