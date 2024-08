Sneijder ziet Ajax-speler falen: ‘Hij wordt geconfronteerd in de kleedkamer’

Wesley Sneijder vond Youri Baas niet sterk in de eerste helft van het Europa League-duel tussen Ajax en Panathinaikos. Al vroeg in de wedstrijd ging de centrale verdediger in de fout rond de eigen zestien, al kwam er gelukkig voor de Amsterdammers geen doelpunt uit het balverlies.

In de achtste speelminuut leverde Baas de bal op onfortuinlijke wijze in bij Daniel Mancini, die uit de rug van de Ajacied kwam en het balbezit overnam. Hoewel het balverlies tot een grote kans voor Fotis Ioannidis leidde, kwam er geen tegentreffer.

Het valt ook Sneijder op dat Baas ongelukkig speelt. “We wisten vooraf dat Panathinaikos druk zou gaan zetten, maar ik dacht dat Ajax zich er zeker met Baas wel onderuit kon voetballen. Maar Baas was juist de aanstichter van de onrust", vertelt Sneijder voor de camera van Ziggo Sport.

“Hij het slechte passes en hij lette in het begin van de wedstrijd niet goed op”, doelt Sneijder op het moment in de achtste minuut. “Je kan zeggen dat hij niet gecoacht wordt, maar je moet dit weten als speler van Ajax 1.”

“Het zijn wel momenten. En als Baas zich er al niet onderuit kan voetballen, dan wordt het wel heel erg lastig. Het is niet vreemd dat dit hem nu overkomt, maar ik had wel meer van hem verwacht omdat hij die kwaliteiten en intelligentie heeft.”

Baas hoeft zeker niet gewisseld te worden, oordeelt Sneijder. “Hij heeft een fantastische voorbereiding doorstaan en als hij nu even niet lekker begint, dan zou het killing zijn voor zo’n speler om hem te wisselen.”

“Ik zou dat niet doen. Ik denk dat hij in de kleedkamer nu geconfronteerd wordt met zijn momenten en dan staat hij er in de tweede helft wel weer”, besluit Sneijder.