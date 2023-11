Sneijder weet het zeker: ‘Hij gaat echt de overstap naar Ajax niet maken’

Maandag, 13 november 2023 om 21:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:53

Wesley Sneijder snapt niets van de roep om Jordy Clasie naar Ajax te halen. Maandagmiddag stelden Valentijn Driessen en Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat de Amsterdammers de middenvelder van AZ moeten overnemen, maar Sneijder vindt het zeer opportunistische woorden.

Aanleiding voor de uitspraken van Driessen was een interview van John van ‘t Schip, die na de teleurstellend weggegeven wedstrijd tegen Almere City FC aangaf de geblesseerde Branco van den Boomen te missen. "Het is ongelooflijk dat je nu als Ajax Branco van den Boomen mist", zei Driessen in de podcast.

"Ajax staat nu twaalfde, en op dat niveau kan Van den Boomen wel mee, maar ik vind Clasie véél beter dan Van den Boomen", vervolgde Driessen, die samen met Verweij stelt dat hij een goede aanwinst voor Ajax zou zijn. "Het probleem is alleen, hij heeft net bijgetekend", weet Driessen. Clasie tekende op 5 augustus een nieuw contract tot medio 2025.

In het programma Veronica Offside reageert Sneijder met verbazing op de roep om een transfer naar Ajax: “Wat ik van die uitspraken vind? Nou ja, daar gaan we weer... Hou er nou eens mee op. Die jongen gaat echt de overstap naar Ajax niet maken.”

“Hij heeft net bijgetekend, hij doet het prima en hij voelt zich thuis daar. Bovendien heeft hij nog een verleden ergens anders”, doelt Sneijder op diens periode bij Feyenoord. “En gaat hij dan in een keer Ajax beter maken?”

Zondag erkende Clasie voor de camera van ESPN gesproken heeft met bondscoach Ronald Koeman over een plek in het Nederlands elftal, maar dat hij zichzelf op dit moment niet fit genoeg acht om ook nog voor de nationale ploeg te spelen. Daarom bedankte hij de bondscoach voor de uitnodiging.

Clasie komt uit de jeugd van Feyenoord en groeide vanaf 2011 uit tot een van de dragende krachten. In 2015 maakte hij een toptransfer naar Southampton, dat vijftien miljoen euro neertelde. In 2019 maakte hij de transfervrije overstap naar AZ.