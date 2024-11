Sneijder verdedigt Frenkie de Jong en haalt uit naar Ziggo Sport: 'Dit moet je niet laten zien!'

Wesley Sneijder vindt de snoeiharde kritiek in de richting van Frenkie de Jong belachelijk. De middenvelder viel zaterdag in bij FC Barcelona bij een 0-2 voorsprong tegen Celta de Vigo. Na de entree van de Nederlander kwam de thuisclub terug tot 2-2, waarna met name op de sociale media hard werd uitgehaald naar De Jong.

De Jong kreeg als gevolg van zijn invalbeurt en het teleurstellende resultaat bakken aan kritiek onder zijn meest recente post op Instagram. Dat is een foto van hemzelf, zijn vrouw Mikky Kiemeney en hun zoontje, van enkele dagen geleden. “Geen geduld meer met jou, ga alsjeblieft”, reageert er iemand. Andere mensen reageren met ‘Out’, ‘#dejong_out’, ‘Verlaat de club’ of ‘Ik ben klaar met jou’.

Sneijder

Sneijder is verbijsterd door wat De Jong allemaal over zich heen kreeg afgelopen weekend. ''Er wordt altijd een boeman aangewezen. En als jij al een paar jaar bij de club speelt, en één van de belangrijkere spelers bent geweest, en je krijgt ook nog het meest betaald, tenminste, dat zeggen ze allemaal. Dan krijg je dit soort reacties'', zo klinkt het bij Ziggo Sport.

''En dat is heel erg vervelend. Maar je moet als speler je er tegen wapenen. En ik schat Frenkie wel in dat hij denkt: Je loopt maar een eind weg. Ik sta de volgende wedstrijd weer op het veld en laat het zien. En zo is het in het voetbal ook. Als je vanavond de winnende bal geeft, dan is het allemaal weer anders'', weet Sneijder maar al te goed hoe de voetballerij in elkaar steekt.

''Frenkie laat zich hier niet door van de wijs brengen'', herhaalt Sneijder, die direct een boodschap heeft voor de criticasters. ''Voor alle Spanjaarden die dat hebben geschreven richting Frenkie de Jong... Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd.''

Sneijder denkt dat slechts een handjevol Barcelona-supporters negatief over De Jong denkt. ''Dit zijn een paar berichten die je nu ziet, dit is niet de mening van alle FC Barcelona-fans. Dit vind ik altijd zo slap jongen. Dan zitten er vijf, zes thuis die dat doen. Je zou dit eigenlijk niet eens moeten laten zien, want dit vinden ze geweldig.''

De voormalig middenvelder is zelf ook weleens het mikpunt van kritiek geweest en weet dus wat De Jong doormaakt. ''Je weet toch ook wie dat zijn, mensen met totaal, maar dan ook totaal geen verstand van voetbal. Als je Frenkie hiervoor als zondebok aanwijst, ben je echt niet goed bij je hoofd. Houd toch op man.''

''Die jongen heeft genoeg gedaan voor de club en is een heel belangrijke speler. Hij is er even uit geweest en moet ook weer wennen aan alles. Hij staat er straks echt wel weer hoor. Om dan te zeggen dat hij de aanvoerdersband niet mag dragen… Kom op zeg, waar zijn we nou mee bezig? Ik ken Frenkie, die raakt hier echt niet van onder de indruk.”