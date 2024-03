Sneijder: ‘Misschien heel gek, maar dit kan het kantelpunt worden voor De Ligt’

Matthijs de Ligt is bij Bayern München niet verzekerd van een vaste plaats in de achterhoede. Desondanks blijft de verdediger positief naar zijn toekomst in Zuid-Duitsland kijken. Wesley Sneijder denkt ook dat De Ligt nog steeds van veel waarde kan zijn voor de in de Bundesliga kwakkelende grootmacht.

"Waar staat hij in zijn carrière, Wesley?", vraagt presentator Marcel Maijer van RTL7 in aanloop naar het Champions League-duel van Bayern met Lazio van dinsdagavond. "Hij heeft een moeizame periode gehad", doelt de analist op de diverse blessures van De Ligt in de afgelopen periode.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Je wil graag spelen, als je die kans krijgt. Dan zeg je niet: 'Ik voel nog even hier wat'. Dan wil je aan de bak. Maar diep van binnen denk je: Ik ben niet honderd procent fit. Maar je gaat wel door en door en door. Dan ben je niet helemaal in goede doen", weet Sneijder uit ervaring.

"Hij omschrijft zelf dat hij niet wedstrijdfit was. En dat is hij nu wel", aldus de opgeluchte Sneijder. "Hij kijkt nu echt goed uit zijn ogen. En dat vond ik ook een tijdje minder. Hij was minder zelfverzekerd. En nu staat er wel weer een grote meneer."

"Om terug te komen op je vraag: waar hij in zijn carrière staat, gaan we nu zien", verwijst Sneijder naar het Champions League-treffen met Lazio. "En dat klinkt misschien heel gek, maar dit kan het kantelpunt worden voor Matthijs de Ligt"

"Als hij zich vanavond (dinsdagavond, red.) profileert, dan denk ik dat hij gewoon de rest van het seizoen uitspeelt. En dan moet hij het weer op gaan pakken. En dan krijgen we nog een fantastisch EK er achteraan. Dan ziet het er allemaal weer rooskleurig uit voor hem", zegt de optimistische analist tot slot van zijn betoog over De Ligt.

Basisplaats

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Dayot Upamecano is geschorst voor de returnwedstrijd tegen Lazio in de achtste finale van de Champions League. Hierdoor kiest trainer Thomas Tuchel voor De Ligt achterin. De Nederlander vormt samen met Eric Dier het hart van de Bayern-defensie.