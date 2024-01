Sneijder: ‘Hij is de enige die opstaat bij Feyenoord, die blijft hier niet lang’

Wesley Sneijder is bij Feyenoord het meest onder de indruk van Quinten Timber. De Oranje-recordinternational ziet de middenvelder dit seizoen grote stappen zetten en verwacht dat hij niet lang meer in de Eredivisie te bewonderen zal zijn.

Timber werd in de zomer van 2022 met grote verwachtingen overgenomen van FC Utrecht, maar kende een uiterst moeizaam eerste seizoen bij Feyenoord. Na het vertrek van Orkun Kökçü naar Benfica heeft Timber zich knap hersteld. Inmiddels is hij een onmisbare schakel op het middenveld samen met Mats Wieffer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Die jongen is echt stappen aan het maken”, zegt Sneijder in Veronica Offside. "Hij is de motor op het middenveld, hij is de belangrijkste man bij Feyenoord. Waar anderen een beetje wegvallen - Wieffer en Giménez, die in een moeilijke fase zit - is hij degene die opstaat."

Timber besliste vorige week de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV (1-0 winst). "Het was een geweldige goal", vindt Sneijder, die Timber van een meter of zeventien zag binnenknallen. "Hij gaat nu ook nog scoren en de passes geven op de juiste snelheid. Dat ontbrak bij hem."

"Dat hij een bal kan veroveren, dat weten we allemaal wel. Nu gaat hij ook nog eens goed voetballen. Die zal niet lang meer op de Nederlandse velden lopen.”

Geert den Ouden over Timber

Ook inkwam Timber onlangs ter sprake. Oud-spits Geert den Ouden bewierookte de middenvelder om zijn uitblinkersrol tegen PSV. "Aan het begin kwam het er niet zo uit bij Timber, maar nu zie je wel waarom Feyenoord hem gehaald heeft."

Den Ouden vergeleek Timber met de spelers in het Feyenoord van eind jaren negentig. "Hij heeft iets van Paul Bosvelt en Jean-Paul van Gastel, dat felle, is mooi om te zien."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties