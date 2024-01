Sluit Marokko de groepsfase van de Afrika Cup af met een klinkende zege?

Marokko is woensdag bij winst op Zambia verzekerd van een plaats in de achtste finale van de Afrika Cup. Lukt het de Leeuwen van de Atlas om de groepsfase af te sluiten met een overwinning? De ontmoeting met de Zambianen begint woensdag om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Marokko slaagde er zondag niet in om de tweede groepswedstrijd op de Afrika Cup te winnen. De ploeg van bondscoach Walid Regragui speelde in San-Pédro met 1-1 gelijk tegen DR Congo. Achraf Hakimi schoot al vroeg in de wedstrijd raak via een volley, na rust maakte Silas gelijk. Marokko heeft nu vier punten verzameld in Groep F, Congo en Zambia volgen met twee punten. Tanzania sloot de poule af met een punt. De eerste twee landen kwalificeren zich automatisch voor de achtste finale, de nummer drie gaat mogelijk ook door.

Zie jij Marokko winnen van Zambia? Win vijftig keer je inzet bij winst van de Marokkanen. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken!

Wint Marokko van Zambia? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Zambia - Marokko Winst Zambia Gelijkspel Winst Marokko Stem Zambia - Marokko Winst Zambia 18% Gelijkspel 15% Winst Marokko 68% Totaal aantal stemmen: 34 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties