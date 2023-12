Sluit Feyenoord Champions League-avontuur af zoals het begon, met winst?

Feyenoord sluit de poulefase van de Champions League woensdag af tegen Celtic. De ploeg van trainer Arne Slot weet nu al dat het na de winterstop in de Europa League speelt, waardoor er weinig spanning staat op het duel op Celtic Park. De ontmoeting met the Bhoys begint woensdagavond om 21:00 uur Nederlandse tijd.

De generale voor het bezoek aan Glasgow was in ieder geval geslaagd voor Feyenoord. Dankzij twee late doelpunten werd vorige week donderdag met 3-1 gewonnen van FC Volendam. Celtic moest zondag een tegenslag incasseren, want tegen Kilmarnock werd een 0-1 voorsprong in de slotfase alsnog weggeven: 2-1. De Schotten azen dus op revanche tegen Feyenoord.

