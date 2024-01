Slot ziet Van Persie talenten afleveren: ‘Hij laat een goede indruk achter’

Arne Slot is onder de indruk van de jeugdspelers die meegingen met Feyenoord op trainingskamp in het Spaanse Marbella. Jaden Slory (18), Givairo Read (17), Thijs Kraaijeveld (16) en Nesto Groen (19) kregen van de trainer de kans om zich te bewijzen op de trainingen en in de met 1-2 verloren oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05 van zaterdag.

"Een aantal jongens, zoals Nesto Groen, is niet voor het eerst mee. Givairo Read was wel voor het eerst mee en ik denk dat je die vandaag tegen Mainz ook hebt gezien", is Slot in gesprek met RTV Rijnmond goed te spreken over de nog zeer jonge verdediger.

"Het is een felle en agressieve speler die nog jong is, maar wel mooie stappen maakt. Eerst bij Robin van Persie (trainer van Feyenoord Onder 18, red.) al en nu bij ons laat hij ook een goede indruk achter."

Slot zag ook Kraaijeveld mooie dingen zien tijdens het trainingskamp van Feyenoord in Spanje. "Hij is ook nog jong en voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Givairo Read. Hij laat goede dingen zien bij Robin van Persie en deze week heeft hij ervaren dat de intensiteit van onze trainingen al wat hoger ligt."

"Kraaijeveld heeft vandaag (zaterdag, red.) niet mee kunnen doen tegen Mainz, maar als hij had meegedaan had hij kunnen ervaren dat de intensiteit van Mainz vandaag in ieder geval nog hoger lag dan wat wij gebracht hebben", kijkt Slot kritisch naar het optreden van zijn ploeg in de nipt verloren oefenwedstrijd.

Slot zag Feyenoord dus verliezen van Mainz, maar vertrekt desondanks met een goed gevoel uit Spanje. "Omdat we goed hebben kunnen werken en iedereen fit is gebleven. Ik heb vandaag ook goede dingen gezien, met name het spel aan de bal."

Feyenoord legt nu de focus op de hervatting in de Eredivisie. NEC komt zondag 14 januari op bezoek in De Kuip. Een week later volgt de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Vitesse.

