Slot zag aanwinst Feyenoord: ‘Ik had contact met hem, maar is nu onbetaalbaar’

Door het vertrek van Danilo naar het Schotse Rangers was Feyenoord-trainer Arne Slot in de zomer van 2023 op zoek naar een nieuwe centrumspits. De oefenmeester verwelkomde uiteindelijk Ayase Ueda, maar was ook met een andere aanvaller in gesprek.

In het verleden hoorde de komst van Joshua Zirkzee serieus tot de mogelijkheden, zo vertelde Slot maandagavond als gast tijdens het programma Rondo van Ziggo Sport. Inmiddels is het uitgesloten dat 22-jarige spits van Bologna komend seizoen in het shirt van Feyenoord te bewonderen is.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Is Zirkzee niet wat voor jullie?”, vroeg Ruud Gullit tijdens het praatprogramma aan Slot, die vervolgens een duidelijk antwoord gaf: “Die is inmiddels onbetaalbaar, maar als je mijn telefoon erbij pakt is dat een jongen waar ik een jaar geleden wél contact mee had, maar nu niet meer.”

“Nu is die transfersom in combinatie met zijn salaris niet meer voor ons weggelegd”, gaf Slot aan. De trainer vond Zirkzee daarentegen wel bij Feyenoord passen.

De Rotterdammers lijken eerste spits Santiago Gimenez komende zomer voor vele miljoenen te verkopen, waardoor ze op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider.

Zirkzee heeft zijn marktwaarde in de afgelopen maanden bij Bologna echter flink opgevijzeld, waardoor een transfer naar Feyenoord niet langer reëel is.

Zirkzee was dit seizoen bij I Rossoblù al goed voor 11 goals en 6 assists in 30 officiële duels. Daarmee heeft hij volgens La Gazetta dello Sport de interesse gewekt van AC Milan, terwijl de Nederlander eveneens op de radar van Arsenal en Manchester United zou staan.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties