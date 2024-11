Slot wéér bedolven onder complimenten na masterclass Liverpool: 'Alles wat hij aanraakt verandert in goud'

Liverpool maakte dinsdag in de Champions League korte metten met Bayer Leverkusen en won afgetekend met 4-0. Na afloop zijn er opnieuw loftuitingen richting Arne Slot, die Xabi Alonso, door velen getipt als de nieuwe manager op Anfield na het vertrek van Jürgen Klopp, duidelijk de baas was.

''Arne Slot zet Xabi Alonso in de schaduw terwijl de droomstart van Liverpool een vervolg krijgt'', zo kopt de BBC. ''Toen Jürgen Klopp zijn vertrek aankondigde in januari, hadden de fans van Liverpool maar één naam in gedachte als opvolger. Xabi Alonso was de uitverkorene, iemand die met Liverpool de Champions League en FA Cup had gewonnen en er met Bayer Leverkusen in was geslaagd om Bayern München van de troon te stoten.''

''Stap naar voren Arne Slot, de 46-jarige die stilletjes een geweldige reputatie opbouwde bij Feyenoord. Iemand met de ideale persoonlijkheid en voetbalfilosofie om, wat velen als een onmogelijke taak beschouwen om de iconische Klopp op te volgen. Dit was een louterende avond voor Alonso. En een avond voor de thuisfans om zich niet af te vragen wat er had kunnen gebeuren onder Alonso, maar om te genieten van wat ze onder Slot hebben.''

De Engelse journalist James Horncastle is zeer onder de indruk van de eerste maanden van Slot bij Liverpool. ''David Moyes was een nachtmerrie bij Manchester United en Unai Emery slaagde niet bij Arsenal. En Slot is met fluwelen slippers in de voetsporen van Klopp getreden'', zo klinkt het bij TNT Sports na de eclatante overwinning van Liverpool op Leverkusen in de Champions League.

''Het was de zwaarste klap die Xabi Alonso incasseerde sinds Nigel de Jong in Jackie Chan veranderde en hem met kungfu in de borst schopte tijdens de WK-finale van 2010'', zo luidt de analyse van de Daily Mail. ''Zijn Duitse kampioen werden niet alleen verslagen, maar ook in verlegenheid gebracht door de club die zo'n grote plaats in zijn hart heeft. Zijn team werd volledig overklast door het Liverpool van Arne Slot.''

De Daily Mirror zoomt in op het feit dat Slot na afloop van de vierklapper tijd had om in de spelerstunnel met troostende woorden te komen richting Alonso. ''En Klopp is een meer dan waardige opvolger van Klopp. Het is meer dan terecht dat The Kop zijn naam met overgave zong.'' De Engelse krant geeft Slot een 7,5 als rapportcijfer.

''Op een avond waarop zoveel aandacht werd besteed aan de man in de dug-out van de tegenstander, zou Slot elke Liverpool-supporter eraan moeten herinneren hoe speciaal hij is als manager. Met veertien zeges uit zestien duels tot nu toe, en slechts één nederlaag, verandert alles wat Slot aanraakt in goud'', strooit ook The Athletic met complimenten richting de Nederlander.