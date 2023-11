Slot start interview met kritiek: ‘Dit is niet van Champions League-niveau’

Dinsdag, 7 november 2023 om 20:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:10

Arne Slot is niet helemaal te spreken over het grasveld in Stadio Olimpico voorafgaand aan het Champions League-duel tussen Lazio en Feyenoord. Volgens de oefenmeester van de Rotterdammers is het gras enigszins aan de lange kant, zo geeft hij aan bij RTL 7. “Maar het is goed genoeg om op te spelen.”

Het is het eerste onderwerp waar het over gaat in het interview van verslaggever Marcel Maijer met Slot: het gras. “Het gras is niet overdreven kort gemaaid”, merkt Slot op. “Dat zagen we gisteren bij de training ook al. Het maakt niks uit voor de wedstrijd, maar als je Champions League speelt verwacht je over het algemeen een geweldig veld, zoals in De Kuip, en dat is dit niet. Maar het is goed genoeg om op te spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vervolgens vraagt Maijer of Slot en Feyenoord hun speelwijze hierdoor moeten aanpassen. “Nee, je kan er prima op voetballen”, reageert de trainer. “Maar wat ik al zei: op Champions League-niveau verwacht je dat het helemaal groen en af is als je het veld op loopt. Wat ze hier doen is wat groene kunstgraskorrels op plekjes te gooien, waardoor je op camera het idee hebt dat het wel groen is. Maar dat is het niet compleet.”

Na afloop van het interview bespreekt presentator Humberto Tan met analisten Jan Boskamp en Giovanni van Bronckhorst nog even de kritiek van Slot op de grasmat in Italië. De presentator vraagt de analisten of Lazio het misschien expres heeft gedaan.

“Hij wil het niet zeggen, maar dit is om de snelheid uit het spel te halen”, weet Boskamp. “Een beetje hoger gras remt af natuurlijk.” Van Bronckhorst geeft aan dat er misschien regels moeten worden bedacht rondom het gras in de Champions League. “In Engeland, in de Premier League, staat het gewoon vast hoe hoog het gras moet zijn en wanneer er gesproeid moet worden. Dat zouden ze in de Champions League ook moeten doen.”

Igor Paixão

Behalve de grasmat kwam ook de keuze voor Igor Paixão boven Luka Ivanusec in de basiself van Feyenoord ter sprake. In het met 1-2 gewonnen Eredivisie-duel tegen RKC stond Ivanusec nog in de basis, maar tegen Lazio zit de Kroaat weer op de bank.

“Luka is er zes weken uit geweest, en was afgelopen zaterdag – en nu ook nog niet – nog niet honderd procent fit. Dat kan hij alleen worden als hij gaat spelen, daarom heb ik hem zaterdag ook mee laten doen. Maar als je dan drie dagen later weer moet, en je bent nog steeds niet honderd procent qua fitheid… Daarom hebben we besloten om Igor op te stellen in plaats van Luka”, aldus Slot.