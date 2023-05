Slot ontwijkt hevige speculaties als transfer Zerrouki ter sprake komt

Vrijdag, 5 mei 2023 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:28

Arne Slot heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie in aanloop naar de mogelijke kampioenswedstrijd tegen Excelsior voor het eerst gereageerd op de komst van Ramiz Zerrouki. Eerder op de dag kwamen Feyenoord en FC Twente tot een akkoord over de transfer van de 24-jarige middenvelder. Zerrouki gaat, als hij de medische keuring met succes doorstaat, een contract tekenen tot medio 2028. Met de deal is tussen de zeven en acht miljoen euro gemoeid, zo melden TC Tubantia en De Telegraaf.

"We hebben een speler die we al lange tijd graag willen hebben", trapt Slot af. Milan van Dongen is benieuwd welk plan Feyenoord heeft met Zerrouki. "Het is natuurlijk waarschijnlijk dat Kökçü vertrekt. Is hij dan de vervanger? Kunnen Wieffer en Zerrouki goed samen spelen? Hoe kijk jij daarnaar?", vraagt de ESPN-verslaggever zich af. "Voor mij is het nog niet duidelijk dat Orkun vertrekt, wat het voor jou blijkbaar wel is. Ik heb Dennis (Te Kloese, red.) vanochtend nog gesproken er er was geen sprake van."

Is Ramiz Zerrouki de vervanger van Orkun Kökcü in De Kuip? ?? "Voor mij is het nog niet duidelijk dat hij vertrekt" — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2023

Volgens Slot was de komst van Zerrouki hoognodig. "Ik denk dat je als club altijd op zoek bent naar goede spelers", gaat de Feyenoord-coach verder. "Middenvelders kun je er vaak niet genoeg van hebben zeg ik altijd, die kun je op alle posities kwijt. Het is ook algemeen bekend dat wij Fredrik Aursnes nooit hebben vervangen. Tijdens de blessure van Quinten Timber is gebleken hoe dun bezaaid wij waren op twee posities op het middenveld. We hebben geluk gehad dat Wieffer en Kökçü niet geblesseerd zijn geraakt in die periode."

Naast Feyenoord zat ook PSV achter de handtekening van Zerrouki aan. Slot staat er niet van te kijken dat de Algerijns international er goed op staat. "Als je Twente de afgelopen jaren hebt zien spelen, heb je kunnen zien hoe belangrijk hij is geweest. Het is een speler die achter de bal de balans bewaakt, veel duels wint en veel tweede ballen pakt. Het is een echte winnaar en een goede persoonlijkheid. Meerdere ingrediënten waar niet alleen wij naar op zoek waren. Ik denk dat elke club daar naar op zoek is, vandaar dat wij niet de enige waren die hem wilden hebben."