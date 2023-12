Slot maakt zich zorgen na horrorweek Feyenoord: ‘Een vervelende constatering’

Woensdag, 6 december 2023 om 15:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:19

Arne Slot maakt zich zorgen om de doelpunten die Feyenoord de afgelopen weken incasseert, zo laat de oefenmeester weten op de clubwebsite van de Rotterdammers. "Dan wordt het winnen van topwedstrijden een lastige opgave", concludeert Slot.

Feyenoord bereidt zich voor op de Eredivisie-wedstrijd van donderdagavond tegen FC Volendam. De ploeg van Slot incasseerde afgelopen week twee enorme klappen. Thuis moest er eigenlijk van koploper PSV gewonnen worden, maar de Eindhovenaren bleken met 1-2 te sterk. Het gat tussen Feyenoord en PSV bedraagt daardoor liefst tien punten. Enkele dagen daarvoor werd er verloren van Atlético Madrid (1-3), waardoor Feyenoord Champions League-overwintering kon vergeten.

In het duel met de Spanjaarden maakten de Rotterdammers twee eigen doelpunten, terwijl het optreden van de verdediging er tegen PSV ook niet altijd even best uitzag. De soms knullige tegendoelpunten bleken afgelopen week fataal. "Die geven we de afgelopen weken te makkelijk weg, ook tegen Excelsior al", constateert Slot. "Dan wordt het winnen van topwedstrijden een lastige opgave. Dat is een vervelende constatering, juist in zo’n belangrijke week."

Volendam is op het eerste oog de ideale tegenstander om aan het vertrouwen te werken. Toch is Slot op zijn hoede. "Een nieuwe trainer brengt vaak andere ideeën met zich mee. Daardoor zijn de individuele invulling van posities en het systeem waarin ze aantreden wellicht wat lastiger in te schatten dan normaal, maar we zullen voorbereid zijn en moeten vooral naar onszelf kijken."

Donderdag moet tegen Volendam het goede gevoel terugkeren bij de club. De Palingboeren staan laatste en kennen ook een bestuurlijke crisis na het vertrek van Wim Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur), Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding), Jan Smit (voorzitter) en Matthias Kohler (hoofdtrainer). Michael Dingsdag staat donderdag voor de groep als interim-trainer van Volendam.

Feyenoord - Volendam is voorafgaand aan dit seizoen midweeks ingepland, om de Rotterdammers zo ruimte te bieden met het oog op de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen Celtic. Het duel in Glasgow, dat voor volgende week woensdag op het programma staat, gaat vooral om de eer en de winstpremie.

Feyenoord is namelijk al verzekerd van plek drie in Groep E van het miljardenbal, terwijl de Schotten hoe dan ook laatste eindigen. Het duel met Volendam begint donderdag om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.