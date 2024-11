Slot komt met Liverpool dankzij ijzersterke comeback bovenaan in Premier League

Liverpool heeft zaterdag de koppositie in de Premier League bemachtigd. De ploeg van Arne Slot begon tegen Brighton & Hove Albion zwak en werd op achterstand gezet door Ferdi Kadioglu. Een uitstekende tweede helft leverde Liverpool alsnog de zege op. De doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo en Mohamed Salah. Liverpool profiteert optimaal van de nederlagen van Manchester City (2-1 tegen AFC Bournemouth) en Arsenal (1-0 tegen Newcastle United). De nieuwe koploper staat twee punten voor op Manchester City en al zeven op Arsenal.

Er stonden zaterdag liefst zes Nederlanders aan de aftrap op Anfield. Bij Liverpool waren er basisplaatsen voor Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo. Bij Brighton startten Bart Verbruggen, Joël Veltman en Jan Paul van Hecke.

Vroeg in de wedstrijd plukte Verbruggen knap een poging van Darwin Núñez uit de lucht, die op weg was naar de kruising. Daarna nam Brighton het initiatief over. De bezoekers waren sterker in de eerste helft en scoorden in de veertiende minuut.

Ferdi Kadioglu stond op de goede plek om aan de rechterkant van het strafschopgebied te schieten. De harde knal van de geboren Arnhemmer vloog via de binnenkant van de verre paal perfect binnen: 0-1.

Het antwoord van Liverpool bleef aanvankelijk uit, maar na rust deed de ploeg van Slot er duidelijk een schepje bovenop. Binnen mum van tijd creëerde Liverpool in de tweede helft meerdere grote kansen.

Verbruggen redde kort na rust knap op een kopbal van Alexis Mac Allister. Even later dook Van Dijk in alle vrijheid voor de neus van de Brighton-keeper op. Van Dijk werd bereikt door een voorzet van Trent Alexander-Arnold, maar miste de bal volledig.

Het bleef kansen regenen, want in de 56ste minuut kwam Mohamed Salah vrij voor Verbruggen, die opnieuw redding wist te brengen. Daarna was er echter geen houden meer aan voor de goalie. Een voorzet van Gakpo werd door iedereen gemist en vloog onbedoeld ineens binnen: 1-1.

Salah bracht de overwinning voor Liverpool vervolgens binnen. De rechtsbuiten dribbelde van rechts naar binnen en schoot de bal met grote overtuiging schitterend in de verre kruising: 2-1.