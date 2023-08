Slot grijpt in na moeizame derby en wijzigt Feyenoord op twee plaatsen

Zondag, 27 augustus 2023 om 13:23 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 13:28

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Almere City FC is bekend. Trainer Arne Slot heeft een basisplaats in huis voor aanvoerder Gernot Trauner, die weer fit genoeg is om aan de aftrap te staan. Thomas Beelen verhuist daardoor naar de bank. Basisdebutant Yankuba Minteh vervangt Alireza Jahanbakhsh voorin. Nieuwelingen Ondrej Lingr en Luka Ivanusec zijn er nog niet bij. De wedstrijd begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther vervangt de geblesseerde Justin Bijlow andermaal onder de lat. De Duitse goalie ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Lutsharel Geertruida, Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Ramiz Zerrouki zit net als vorige week tegen Sparta Rotterdam (2-2) op de bank. Mats Wieffer, Quinten Timber en nummer 10 Calvin Stengs vormen het middenveld. Spits Santiago Giménez wordt geflankeerd Minteh (rechts) en Igor Paixão (links). Jahanbakhsh, vorige week nog basisspeler tegen Sparta, zit op de bank

Feyenoord kondigde deze week de langverwachte komst van Ivanusec aan. De Kroaat is echter nog niet speelgerechtigd, terwijl mede-aanwinst Lingr kampt met een lichte blessure. Daarnaast ontbreekt Bart Nieuwkoop nog wegens een schorsing. Feyenoord is het seizoen allesbehalve voortvarend begonnen. “Dat wij na twee wedstrijden op twee punten zouden staan, is uiteraard niet wat ik had verwacht”, liet Slot weten op de persconferentie. “Maar ik blijf vooral analyseren wat we wel en niet goed doen.” Slot hoopt dan ook op flinke verbetering. “Mocht het zondag onverhoopt toch wat minder gaan, dan hoop ik dat onze supporters de jongens toch het voordeel van de twijfel geven. En dat ze hen blijven steunen.”

Almere wacht na twee speelrondes nog op zijn eerste punt ooit in de Eredivisie. De promovendus verloor van zowel FC Twente (1-4) als Fortuna Sittard (2-1). Trainer Alex Pastoor kreeg deze week wel een meevaller, daar Kornelius Hansen voor het eerst sinds april weer in de selectie zit. De Noorse aanvaller raakte in het duel met PEC Zwolle zwaar geblesseerd aan zijn schouder en speelde sindsdien geen minuut voor de club. Daarnaast keert ook Damian van Bruggen terug. De aanvoerder pakte rood tegen FC Twente en moest dus het duel met Fortuna missen. De van Lorient gehuurde buitenspeler Yoann Cathline kan bovendien debuteren. De geblesseerden Faiz Mattoir, Jaden Pinas en Milan Corryn ontbreken.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Minteh, Giménez, Paixão.

Opstelling Almere City: n.n.b.