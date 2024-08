Slimmigheidje van Joël Veltman helpt Brighton aan knap punt tegen Arsenal

Arsenal heeft zaterdagmiddag dure punten verspeeld in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion. Belangrijk moment in de wedstrijd was een rode kaart voor Declan Rice. De middenvelder incasseerde twee keer geel en zag Joël Veltman daarbij een hoofdrol vertolken.

Aan Nederlanders geen gebrek bij aanvang van Arsenal - Brighton. Bij de thuisploeg was er een basisplaats voor Jurriën Timber, terwijl Brighton aftrapte met Bart Verbruggen, Veltman én Jan Paul van Hecke in de startopstelling.

Ook was er een basisplaats voor de van Feyenoord overgekomen Yankuba Minteh. Mats Wieffer was net als vorige week tegen Manchester United niet van de partij. Ook Raheem Sterling, door Arsenal gehuurd van Chelsea, ontbrak en zat op de tribune.

Arsenal draaide de duimschroeven vanaf het eerste fluitsignaal flink aan en liet Brighton alle hoeken van het veld zien. Een schot van Bukayo Saka kon al snel onschadelijk worden gemaakt door Verbruggen, die eenvoudig redde.

De Engelse buitenspeler van Arsenal speelde als in een speeltuin en draaide zijn directe tegenstander Jack Hinshelwood bij vlagen dol. Een schot van Ben White na tien minuten spelen belandde op de arm bij Lewis Dunk, maar resulteerde niet in een strafschop.

Het was al na een kwartier spelen dat Brighton afscheid moest nemen van James Milner. De routinier raakte licht geblesseerd en kon het duel niet voortzetten. Zijn plek werd ingenomen door Yasin Ayari, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan Blackburn Rovers.

De aanvalsdrang van Arsenal werd op slag van rust beloond. Na een sterk duel van Saka kwam Van Hecke te laat om in te grijpen, waarop Kai Havertz een vrije doortocht genoot richting Verbruggen. De Duitser bleef koel en rondde beheerst af: 1-0.

Na rust kreeg Brighton meer en meer grip op de wedstrijd, zij het ingegeven door een rode kaart voor Rice. De middenvelder van Arsenal had in de eerste helft al geel gezien en werd na vijf minuten spelen in de tweede helft opnieuw op de bon geslingerd.

Rice tikte, met al geel op zak, de bal weg voor de voeten van Veltman, die snel een vrije trap wilde nemen. Het kwam Veltman op geel te staan, maar veel belangrijker, Rice op rood. The Gunners speelden daardoor veertig minuten met een man minder.

Tien minuten na de rode kaart profiteerde Brighton van de man meer-situatie. Na een schitterende steekbal van Dunk op Minteh wist David Raya in eerste instantie nog te redden. Op de rebound van João Pedro was de Spanjaard kansloos: 1-1.

Door de puntendeling gaan Arsenal en Brighton samen aan kop in de Premier League. Beide ploegen hebben zeven punten verzameld uit de eerste drie duels. Manchester City en Liverpool, allebei nog foutloos, komen later dit weekend in actie.