Slechtziende Feyenoord-fan die viraal ging met grap over Luuk de Jong reageert

Woensdag, 6 december 2023 om 17:00 • Siep Engelen • Laatste update: 16:47

Vorige week ging Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters op pad in Rotterdam om de stemming te peilen voorafgaand aan de topper tussen Feyenoord en PSV (1-2). Eén specifieke Feyenoord-fan kreeg online de lachers op zijn hand toen hij met zelfspot sprak over zijn slechtziendheid en Luuk de Jong. Kusters ging deze week langs bij Kumar, zoals de supporter heet, en sprak met hem over Santiago Gimenez, de verloren wedstrijd tegen PSV en zijn beperking.

Voor Kumar is het door zijn slechtziendheid niet makkelijk om wedstrijden in het stadion te volgen. Hij heeft zo zijn eigen manier om toch in De Kuip te kunnen genieten van de wedstrijden van Feyenoord. "Ik heb altijd het radioverslag van Radio Rijnmond in mijn oortje aan staan. Met mijn andere oor vang ik de sfeer op in het stadion, dat vind ik mooi. Het verslag loopt dan vaak wel iets achter, maar voor mij is dit voldoende. Ik vind het fijn dat ik in het stadion kan zijn.”

Kumar is blij om weer voor de camera van Voetbalzone te verschijnen. “Ik kon om de meeste reacties onder de vorige video wel lachen. Ik zie de humor er wel van in. Maar nog even voor de duidelijkheid: ik ben niet blind, maar slechtziend. Ik zie slechts drie procent, maar drie procent van een miljoen euro is ook nog steeds heel veel geld”, zegt Kumar optimistisch. “Ik ben wel blij dat mensen me daarna nooit vragen hoeveel geld dat precies is, want ik kan niet zo goed rekenen”, grapt Kumar verder.

Kumar had nooit verwacht dat de clip zó viraal zou gaan. “Ik vond het echt bizar”, zegt hij vol verbazing. “Ik gaf toch niet zo’n gek antwoord? Voor mij was het gewoon duidelijk dat Gimenez een betere spits is dan De Jong. En ik sta daar nog steeds achter, want Gimenez scoorde zondag, De Jong niet.”

“Een spits wordt afgerekend op zijn doelpunten. Hoeveel doelpunten heeft De Jong nu? Ongeveer 10, waarvan 23 penalty’s waren”, grapt Kumar. “Ik denk als je nu in Nederland gaat vragen wie er beter is, dat tachtig procent Gimenez zal antwoorden. Ik vind dat ik als Feyenoord-fan altijd heel objectief naar dingen kan kijken, maar dit is voor mij heel duidelijk.”

Daarna wordt er gevraagd hoe Kumar de wedstrijd van afgelopen zondag beleefd heeft. “Ik vond het vooral heel koud”, antwoordt Kumar. “Het enige positieve aan de wedstrijd was eigenlijk het doelpunt van Gimenez.”

Toch denkt Kumar dat de titelstrijd in de Eredivisie nog niet gelopen is. “In de winterstop word je geen kampioen. Op dit moment neig je te zeggen dat het beslist is, maar we geven nooit op en we zullen blijven hopen. Aan het einde zullen we zien hoe het ervoor staat, maar duidelijk is dat het erg lastig gaat worden voor Feyenoord.”

Als bedankje voor zijn gastvrijheid krijgt Kumar ook een cadeautje van Voetbalzone. “Is dit nou een PSV-pet?”, vraagt Kumar verbaasd. “Dat vind ik echt kansloos hoor, haha. Ik hou echt van petten, maar deze vind ik niet zo mooi.” Daarna wordt het goedgemaakt met een echte Feyenoord-pet als cadeau. “Echt ontzettend bedankt, dit was echt niet nodig geweest”, aldus een blije Kumar.