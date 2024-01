Slecht nieuws voor Feyenoord: ‘Hevige concurrentie voor handtekening Assignon’

Feyenoord is niet de enige club die in de markt is voor Lorenz Assignon, zo klinkt het. 1908.nl, dat donderdag al uitpakte met het nieuws dat de Rotterdammers zich gaan melden voor de verdediger, schrijft vrijdagochtend dat ook Galatasaray zich wil versterken met Assignon. De Turkse topclub ziet in de Fransman een mogelijke vervanger van Sacha Boey, die deze winter mogelijk vertrekt uit Istanbul.

Feyenoord werd gedurende de huidige transferperiode aan de nodige rechtsbacks gelinkt. In Rotterdam is trainer Arne Slot niet helemaal tevreden over die positie, waar Lutsharel Geertruida of Bart Nieuwkoop doorgaans speelt. De Stadionclub zou zich eerst bij Nottingham Forest gemeld hebben voor Neco Williams, maar die poging leidde tot niks.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Enkele dagen later werd Feyenoord in verband gebracht met Kevin Mbabu. De Zwitser wordt dit seizoen door Fulham verhuurd aan FC Augsburg en bleek mede door het huurcontract moeilijk los te weken.

Nu richt Feyenoord zijn pijlen dus op Assignon. De 23-jarige Fransman staat momenteel onder contract bij Stade Rennes, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De Rotterdammers zien in hem de gewenste versterking voor op rechtsachter.

Zijn handtekening zou echter tegen een dure prijs komen te staan. Transfermarkt schat zijn transferwaarde in op tien miljoen euro. Mocht Feyenoord Assignon voor een dergelijk bedrag aantrekken, zou hij in één klap de duurste inkomende transfer ooit worden. Dat record staat nu nog op naam van Dávid Hancko (8,3 miljoen euro).

Assignon zou zijn vertrekwens al hebben ingediend bij Rennes, waardoor deze transfer makkelijker te realiseren lijkt dan de komst van Mbabu. De interesse van Galatasaray vormt mogelijk een probleem voor Feyenoord, dat momenteel een aanbieding voorbereidt.

De Turkse topclub ziet in Assignon een mogelijke vervanger van Boey. De 23-jarige Franse vleugelverdediger van Gala vertrekt deze winter mogelijk naar Bayern München, waardoor de technische leiding in Istanbul het nodig acht een nieuwe rechtsback aan te trekken.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties