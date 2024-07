Sky Sports: Ajax heeft verdediger uit de Premier League op het oog

Sky Sports: Ajax heeft Premier League-verdediger op het oog, maar heeft flinke concurrentie

Ajax houdt Southampton-verdediger Jayden Meghoma in de gaten. Dat meldt Sky Sports. Meghoma is achttien jaar oud en kan zowel als linksback en centrale verdediger uit de voeten. De Amsterdammers zijn echter niet de enigen die het talent volgen.

Volgens Sky Sports houden ook RSC Anderlecht, FC Basel en Red Bull Salzburg de tiener in de gaten. De 1,76 meter lange verdediger heeft nog een contract tot medio 2025 bij Southampton.

Meghoma maakte twee jaar geleden de overstap van de jeugd van Tottenham Hotspur naar die van Southampton. Tot dusver kwam hij vier keer in actie namens the Saints.

Zijn debuut voor Southampton maakte Meghoma in augustus vorig jaar, in de EFL Cup. Daarnaast speelde hij begin dit jaar nog drie duels in de FA Cup, allemaal als basisspeler.

Als Southampton nog wat aan Meghoma zou willen verdienen, dan moet de club hem eigenlijk deze zomer of komende winter van de hand doen, want over een jaar loopt zijn contract dus af.

Komend seizoen is Southampton weer actief in de Premier League, nadat het in mei via de play-offs wist te promoveren. Daarin was de club te sterk voor Leeds United.

Meghoma kwam tot dusver uit voor verschillende nationale jeugdelftallen van Engeland. In maart speelde hij nog kort mee in de interland van Engeland Onder 18 tegen de leeftijdsgenoten van Nederland.

